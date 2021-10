Markin López presentará en su tierra lagunera la obra Vuelo 2403

Últimamente el actor lagunero Markin López ha estado nervioso, pero no por alguna situación negativa, sino porque muy pronto hará uno de sus sueños realidad: actuar en el Teatro Isauro Martínez ante sus paisanos.

Tras haber triunfado en series como Club de Cuervos, Vecinos y Narcos, López presentará en Torreón el 6 de noviembre la obra Vuelo 2403 junto al histrión Fermín Martínez, quien recién terminó de filmar Que Viva México, la nueva película de Luis Estrada (El infierno).

Ambos visitaron La Laguna para promover el montaje. López ofreció una charla exclusiva a El Siglo de Torreón en la que además de dar los detalles del montaje anunció que se le verá pronto la nueva temporada de Narcos.

"No he dormido de los nervios, pero de esos nervios bonitos que me harán sacar la casta; y es que me emociona bastante poder actuar ante mi gente y en un teatro tan majestuoso, en el que recuerdo que la última vez que estuve ahí fue para una graduación del colegio donde estudié", dijo al inicio de la charla efectuada en un conocido club social.

Markin dio a conocer que dicha puesta en escena forma parte de Studio 7, colectivo de teatro del cual él forma parte desde hace tiempo.

"Es una obra de repertorio de Studio 7, Fermín fue mi maestro y ahora es mi compañero. Yo quería montarla en La Laguna, así que hablé con Elías Agüero (director de Cultura del municipio) y me dio todas las facilidades para hacerlo".

Bastante emocionado, López dio algunos detalles de Vuelo 2403, proyecto que se encuentra lleno de giros y de sorpresas.

"Es muy difícil dar una sinopsis adecuada porque irremediablemente les vendería algo de la trama. Mi personaje está en la sala de espera de un aeropuerto, todo pasa ahí. Mi personaje tomará un vuelo, el cual ha sido retrasado. Es una obra que habla de todo aquello que alguna vez hicimos mal y cómo mejorarlo; es una puesta en escena muy conmovedora".

Por otro lado, Markin externó que en breve se le verá en la última entrega de Narcos, donde también comparte créditos con Fermín Martínez.

"Será el 5 de noviembre cuando se estrene por Netflix, así que yo les propongo que la vean toda y luego ya el sábado van al teatro a vernos en vivo", dijo entre risas.

En cuanto a Vecinos, donde encarna a "Roco", el lagunero dijo que ya están grabando otra temporada, la cual podría estrenarse en el primer trimestre de 2022.

"Ha sido un honor para mí ser parte de Vecinos. 'Roco' es tan distinto a mí que por eso disfruto tanto realizarlo".

Por último, Markin comentó que es y será santista hasta la muerte, por lo que apoya a los Guerreros en las buenas y en las malas.

"Dondequiera que esté presumo al Club Santos Laguna. Tengo fe en que pronto mejorará su rendimiento en este torneo".

Rapiditas

Markin respondió otras preguntas.

¿Qué sería lo primero que harías si fueras DT del Santos Laguna?: "En este punto, entrenar la contundencia y las metas".

¿Cuál es tu sueño guajiro?: "Jugar un juego de primera división en el TSM".

¿Qué has sacrificado por la carrera?: "Todo; parejas, familia".

En tu top 5 de antojitos laguneros, ¿cuál es el número uno?: "Un lonche de carnitas con aguacate".

¿Quién es tu crush?: "Scarlett Johansson".