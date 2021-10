La Canaco advierte espiral inflacionaria en México

En definitiva, el país está en medio de una espiral inflacionaria, donde se estimaba terminar el año en un 6.5 %, pero ahora se calcula que en Torreón ya se rebasa el 7 %, pues no se ha detenido, más aún con las presiones que se han tenido de los energéticos y de las materias primas, explicó Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

"Ya no se ha podido detener esa escalada de precios, estamos viendo reflejado un aumento paulatino, que se está dando en los precios", comentó. Otro caso que se ha detectado es que, para no aumentar el precio, se ha disminuido el volumen, lo que se ha observado ya en varios productos.

"Hemos detectado que hay productos que se están ofreciendo, que los vemos al mismo precio, pero es menor el volumen que están dando; es por eso, porque ya no podemos soportar las presiones que hemos sufrido en inflación, como empresarios ya no podemos soportarlas más porque no podemos vender abajo de los costos", dijo.

En la primera quincena de octubre, Torreón nuevamente superó el promedio de inflación en el país, al ubicarse con una variación quincenal de 1.58 %. Otras ciudades coahuilenses que se encuentran en el listado son Acuña, que registra la inflación más alta, con 3.59 %, y Monclova, con 1.98 %.

En las entidades, Coahuila registra una variación quincenal de 1.85 %, la segunda más alta del país, solo después de Tabasco, que tiene 2.01 %. Le siguen Nuevo León, con 1.75 %, Campeche, con 1.66 %, y Quintana Roo, con 1.5 %. En la menor variación están Colima, con 0.12 %, Ciudad de México, con 0.14 %, Sinaloa, con 0.15 %, Puebla, con 0.16 %, y Aguascalientes, con 0.22 %.

En la primera quincena de octubre de 2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una inflación de 0.54 % frente a la quincena inmediata anterior, misma tasa que la reportada en el mismo periodo de 2020, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con este resultado la inflación anual se ubicó en 6.12 %; en el mismo periodo de 2020 fue de 4.09 % anual.

El índice de precios subyacente tuvo un aumento de 0.33 % quincenal y de 5.12 % anual; por su parte, el índice de precios no subyacente subió 1.18 % quincenal y 9.21 % anual. Al interior del índice de precios subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías se incrementaron 0.37 % y los de los servicios, 0.28 %.

Prevén alza en ventas por Día de Muertos

La festividad del Día de Muertos en 2021 será distinta al 2020, ya que, con el semáforo epidemiológico en verde, se esperan festivales, desfiles y exposiciones, además de la apertura de cementerios, por lo que se espera una derrama económica mayor al 2020, pero menos que en 2019.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), Nathan Poplawsky, dijo que estiman una derrama económica por 4 mil 213 millones de pesos, cifra 64.3 % mayor que las ventas de 2020, pero menor en 26 % en comparación con 2019.

Expuso que las ventas se esperan desde el 29 de octubre y hasta el 2 de noviembre, sobre todo relacionadas con alimentos, florerías, disfraces y maquillaje; artículos de ornamento, bebidas alcohólicas, hospedaje, tiendas de autoservicio, lugares de esparcimiento como plazas comerciales, cines y museos, dulcerías, panaderías y florerías, así como restaurantes, bares y cantinas.

Por ejemplo, la apertura de cementerios permitirá que se beneficien 4 mil 561 comercios que venden flores, plantas y ornamentos, lo que permitirá aumentar las ventas, debido a que en 2020 se cerraron los panteones.