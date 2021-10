'Me iba a caer', Lalo Mora al justificar tocamiento indebido a fan

Luego de que Lalo Mora fuera tendencia a nivel nacional por el tocamiento indebido que hizo a una fan que le pidió una fotografía después de un concierto, el intérprete rompió el silencio.

Fue en una atención a medios desde su camioneta, donde aseguró que él se iba a tropezar cuando ocurrió y que no tenía ninguna 'mala' intención con la joven.

"Si no puedo ni andar, cómo crees que voy a andar con esas cosas... yo me iba a caer, la muchacha se asusto y me aventó", declaró.

Esta declaración se dio después de intentar evadir las preguntas al pedir que le preguntaran sobre eso a otra persona de su equipo que lo acompañaba.

Además, aseguró que le gustaría pedirle disculpas a la joven afectada y a Dios, pues declara que está apenado.

Al finalizar con la entrevista para Hoy Día, Lalo confesó que ha llorado por las cosas que se han dicho sobre él en redes sociales y los medios de comunicación.