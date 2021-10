Ubícate, no has hecho nada en tu carrara: Pablo Montero al arremeter contra Alicia Machado

Las cosas 'se calentaron' entre Alicia Machado y Pablo Montero una vez más en La Casa de los Famosos, pues esta semana ambos artistas protagonizaron una fuerte discusión frente a sus compañeros.

El lagunero se fue en contra de la venezolana al acusarla de no tener humildad, ni respeto por sus compañeros, pues se dirige a todos con groserías y críticas 'innecesarias'.

Pablo Montero explota contra Alicia Machado: "Eso dejaselo a Gaby Spanic que ella sí protagoniza ... No ha hecho nada de tu carrera, ni como actriz ni como cantante" #LaCasaDeLosFamosos #LCDLF pic.twitter.com/xWfi56NNoX — NovelaLounge (@NovelaLounge) October 26, 2021

Además, en la discusión, Montero se lanzó en contra de su carrera, asegurando que ella no ha logrado nada en su trayectoria y la comparó con Gaby Spanic.

"La neta no haz hecho nada en tu vida como para que te pongas así, eso déjaselo a Gaby, ella sí protagoniza y uno, no tú, o sea ubícate en tu carrera, en lo que tienes, en lo que has hecho", gritó.

Todo esto ocurrió mientras Verónica Montes y otros de sus compañeros lo alejaron de la habitación.