Ana de la Reguera le teme a la muerte

Ana de la Reguera disfruta de las películas de terror. No le dan miedo y tampoco no deja de dormir por ellas. Sus temores tienen que ver más con la vida misma, con su familia y las personas que quiere, las cuales sabe en algún momento se irán. Ahora, con motivo del lanzamiento del podcast "Crónicas obscuras", donde le toca protagonizar la historia de La reina obscura, sobre vampirismo y una prisión en el Estado de México, la actriz habla de sus miedos. Es el tercer proyecto de género que estrena este año, luego de los largometrajes "La purga por siempre" y "Army of the dead".

"Se juntaron (risas). Un primo dice que ahora soy una Scream Queen y puede ser que sí", comenta divertida. La nueva producción puede ser escuchada en Spotify y Apple, siendo la segunda temporada inspirada en leyendas del terror de Latinoamérica. ¿En qué momento has sentido más miedo en tu vida? Siempre es con la salud. Cuando tu mamá o papá tienen un problema de salud entran miedos, del futuro, el miedo a perder a alguien o que le quede una secuela. Como cuando mi papá me dijo que le dio un infarto, que estaba en el hospital, pero todo salió bien, afortuna mente. También cuando tiembla ¡no manchen! ¿Alguna leyenda te da miedo? No me dan miedo las leyendas, sino los documentales de asesinatos, de cosas como que la gente, la esposa mató al esposo por el seguro de vida. Eso sí es terrible. ¿Alguna película? Nunca. Hay gente que "El exorcista" y esas, pero no, a mi me entretienen (risas). ¿Te ha pasado algo paranormal? No. Bueno, una vez según yo vi un ovni. Lo vi por Cocoyoc (Morelos) hace muchos años, una noche que estábamos caminando en un jardín y de pronto apareció. No puedo asegurar que era ello. Y una vez, en una fiesta, una psíquica me dijo algo muy cabrón que no tenía forma de saber. ¿Cuál sería tu epitafio? ¡No manches! No sé. Algo así de "Vino aquí a gozar, a bailar y a comer elotitos".