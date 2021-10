Protección Civil Gómez Palacio vigilará que no haya aglomeraciones durante celebración a San Judas Tadeo

Con el cambio en el semáforo epidemiológico a color verde en el estado de Durango, en el municipio de Gómez Palacio las reliquias, danzas y demás muestras de devoción están permitidas, como la próxima a San Judas Tadeo por lo que la Dirección de Protección Civil, se encargará de vigilar que se mantengan las medidas preventivas para evitar contagios COVID-19. En caso de detectar aglomeraciones, se darán por cancelados los eventos.

José Miguel Martínez Mejía, titular de la dependencia municipal informó que será este miércoles cuando en coordinación con otras dependencias, se llevará a cabo una reunión para afinar los detalles del operativo que se habrá de montar con motivo de la celebración a San Judas Tadeo, el cual es el segundo en “popularidad” entre los católicos por debajo de la Virgen de Guadalupe.

La principal petición que se les ha hecho a los solicitantes de los permisos para llevar a cabo danzas y reliquias, ha sido el evitar las aglomeraciones.

“Que no haya aglomeración de personas, recordemos que si ya la mayoría de las personas tienen su dosis completa de vacunas todavía de los menores no cuentas con esta protección, entonces lo que queremos es evitar cualquier tipo de contagio; la presidenta municipal (Marina Vitela) está muy preocupado con esta situación sin embargo ante la llegada del semáforo verde no se pueden prohibir este tipo de celebraciones sin embargo se van a mantener las medidas de seguridad sanitarias lo más rígidas posible”, dijo Martínez Mejía.

Y es que mencionó que si bien se tuvo un acuerdo con la Diócesis de Gómez Palacio para evitar en la medida de lo posible estas celebraciones, que el año pasado debido a una segunda ola de contagios estuvieron canceladas, este año el panorama es diferente. “Estamos en coordinación con dependencias municipales para tratar de establecer un control en este tipo de circunstancias”, recalcó el titular.