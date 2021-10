Para no aumentar precios disminuyen volumen de productos: Canaco

En definitiva, el país está en medio de una espiral inflacionaria, donde se estimaba terminar el año en un 6.5%, pero ahora se calcula que en Torreón ya se rebasa el 7%, pues no se ha detenido, más aún con las presiones que se han tenido de los energéticos y de las materias primas, explicó Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

"Ya no se ha podido detener esa escalada de precios, estamos viendo reflejado un aumento paulatino, que se está dando en los precios", comentó. Otro caso que se ha detectado es que, para no aumentar el precio, se ha disminuido el volumen, lo que se ha observado ya en varios productos.

"Hemos detectado que hay productos que se están ofreciendo, que los vemos al mismo precio pero es menor el volumen que están dando, es por eso, porque ya no podemos soportar las presiones que hemos sufrido en inflación, como empresarios ya no podemos soportarlas más porque no podemos vender abajo de los costos", dijo.

En la primera quincena de octubre, Torreón nuevamente superó el promedio de inflación en el país, al ubicarse con una variación quincenal de 1.58%. Otras ciudades coahuilenses que se encuentran en el listado son Acuña, que registra la inflación más alta, con 3.59% y Monclova con 1.98%.