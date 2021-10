¿Unos chupirules o qué?: Yuridia responde a dichos de su separación y alcoholismo

Luego de que una revista de circulación nacional asegurara que Yuridia y su esposo Matías Aranda estaban separados debido a que presuntamente él la habría dejado por sus supuestos problemas con el alcohol, la cantante decidió pronunciarse al respecto.

A través de sus historias de Instagram, la artista de 35 años desmintió que esté separada de Aranda al mostrarse junto a él.

Con humor, la exacadémica decidió compartir un video para aclarar lo dicho y aseguró que no es verdad lo que se dice sobre ella y sus presuntos problemas con la bebida.

“Chavos estoy aquí con el abandonador, no se si debería hacer esto, acabo de leer la nota, en realidad la leyó mi hermana, yo no me meto a leer absolutamente nada, pero mi hermana me dice que me están haciendo quedar como si fuera una alcohólica de lo peor”, comienza diciendo la intérprete de Ángel en el clip en donde también la acompaña Aranda.

Aunque Yuridia señaló que se trata de información difamatoria en su contra, recalcó que aunque fuera verdad, considera que lo que haga con su vida privada no es de la incumbencia del público.

“La verdad es que no lo soy, me la estoy pasando bien ahora, nunca tomé en la vida, no soy ese tipo de personas y si lo fuera les vale pi... pero como ya se tomaron el atrevimiento de hacer una nota difamatoria, porque es difamatoria, mi pregunta es ¿quieren una demanda?”, concluyó la cantante.

Yuridia no paró ahí y decidió compartir otras imágenes junto a Matías donde bromea al respecto.

“Aquí leyendo por qué @elmatiaranda me dejó y no me aguantó”, se lee en una de sus publicaciones, mientras que en otra instantánea escribió: “¿Unos chupitos o qué?.