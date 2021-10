Un sismo de magnitud 4.8 en La Palma se siente en otras islas Canarias

Este es el segundo movimiento sísmico en magnitud, al igual que otros dos anteriores, de cuantos se localizaron en La Palma desde que el pasado 19 de septiembre se iniciase una erupción volcánica en la zona de Cabeza de Vaca, en el sistema de Cumbre Vieja.

Ver más: El volcán de La Palma, en máxima actividad; hay más lava, energía y sismicidad

El de mayor magnitud, de 4, 9, fue registrado este domingo, y en el caso del seísmo localizado hoy se produjo a las 17.25 hora local, ha indicado el Instituto Geográfico Nacional.

Más imágenes de la #erupcionlapalma a las 20.00 (hora canaria) / More footage of the #lapalmaeruption at 8.00 pm (Canarian hour) #lapalma pic.twitter.com/iwQK99IRzg