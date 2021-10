¿Alistan película de Spider-Man 4 con Tobey Maguire?

Esta especulación se desató en redes sociales luego de que el estudio agregó dos películas de Marvel a su calendario de futuros estrenos, pues para los que siguen de cerca las películas de esta alianza saben que se tratará de algunos de sus personajes de los cómics.

Sin embargo, de momento no se sabe específicamente de cuál de ellos podría tratarse, pese a ello, hay quienes afirman que una de las fechas anunciadas en 2023 está destinada a la continuación de El Hombre Araña 3, y aunque parece ser algo demasiado bueno para ser verdad, que Sony separe nuevas fechas para películas que se conectarán con el Universo de Marvel es solo un indicio de que podría ser una realidad.

Aunque de momento toda la atención está puesta en el próximo estreno de Spider-Man: Sin Camino A Casa, la tercera entrega de las cintas protagonizadas por Tom Holland en la que también podrían aparecer las versiones arácnidas de Tobey y Andrew Garfield, parece ser que Maguire podría retomar a su personaje en su cuarta entrega en solitario.

One of them is definitely Spider-Man 4 https://t.co/Me9jdmMa2g