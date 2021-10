Suma Santos 19 seleccionados nacionales durante el mes de octubre

Santos Laguna llegó a 19 convocatorias a Selecciones Nacionales durante el mes de octubre, hecho que llenó de orgullo y satisfacción a la institución lagunera.

Y es que el defensor albiverde Juan Carlos Burillo reportó con la Selección Nacional de México Sub 18, para trabajar en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, bajo las órdenes del estratega Arturo Ortega. El lateral santista de 16 años de edad, nacido en Torreón, Coahuila, actualmente tiene actividad con los representativos Sub 16 y Sub 18 de los Guerreros, escuadras en las que ha disputado 6 y 7 compromisos, respectivamente.

Burillo se suma a la lista que incluye a:

Selección Mayor

• Cinthya Peraza / Convocada por México partido de preparación vs. Argentina.

• Julianna Pacheco / Convocada por Puerto Rico para partidos de preparación vs. Guyana.

• Eduardo Aguirre y Alan Cervantes / Convocado por México para partido de preparación vs. Ecuador.

• Diego Valdés / Convocado por Chile para eliminatorias mundialistas.

• Félix Torres / Convocado por Ecuador para eliminatorias mundialistas.

• Ayrton Preciado / Convocado por Ecuador para eliminatorias mundialistas.

• Fernando Gorriarán / Convocado por Uruguay para eliminatorias mundialistas.

Selección Sub 21

• Jordan Carrillo y Edgar Games / Convocados por México para gira de preparación en España.

Selección Sub 20

• Daniela Delgado, Alexxandra Ramírez y Alexia Villanueva / Convocadas por México para concentración en el CAR.

• Salvador Mariscal / Convocado por México para gira de preparación en España.

Selección Sub 15

• José Luis Méndez, Máximo Reyes, Santiago Rodríguez, José de Jesús Zulaica / Convocados por México para concentración en el CAR.