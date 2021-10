¿Esposo de Galilea Montijo dejó cargo político por vínculo con Inés Gómez Mont?

Los reflectores continúan encima de Galilea Montijo, primero por su relación de amistad con Inés Gómez Mont, conductora acusada de lavado de dinero y fraude fiscal, después por sus presuntos problemas de salud que habrían provocado su ausencia del programa Hoy, y ahora, tras asegurarse que podría salir del país, motivo por el cual su esposo habría renunciado a su cargo político.

Y es que recientemente se dio a conocer que el padre de los hijos de la conductora, Fernando Reina Iglesias, renunció a su cargo de titular del Despacho de la Tesorería Municipal de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

Esta acción pronto generó especulaciones de que su renuncia se habría originado por las presuntas intenciones de Galilea de abandonar México para evitar así a las autoridades mexicanas por su supuesto vínculo en el caso Gómez Mont.

Sin embargo, la presentadora negó tal información, pues señaló que no piensa huir a Estados Unidos, como se asegura, y aclaró que las veces que se ha ausentado del programa Hoy ha sido por problemas de salud y no por algo relacionado a Inés Gómez Mont y su marido Álvarez Puga.

“No voy a comentar nada del tema. Con todo respeto para ustedes quienes están, yo la verdad no sé del tema. Entonces, como te digo, de la última vez me quedó la experiencia, empezaron a mover comentarios míos que la verdad no ayudo en el tema, entonces me voy a callar y no voy a decir nada”, aseguró.

Asimismo, aclaró que su esposo no renunció a su cargo porque planeen una huida del país, sino porque buscará un nuevo cargo público.

“Va como candidato federal electo. Renunció en septiembre por este proyecto. Pero por qué me quieren correr”, comentó.

Pese a las declaraciones de Montijo, internautas se han manifestado en su contra por redes sociales, pues creen que sí está relacionada al caso de fraude de su amiga, exponiendo el lujoso estilo de vida de Galilea a través de fotografías.

