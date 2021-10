'No tenemos por qué dejarnos de nadie', dice Alejandro Irarragorri del caso Santos y Disney

Alejandro Irarragorri asegura que no buscan estar en medio de un juicio en California contra Disney y aliados, pero tampoco tienen por qué dejarse de nadie por grande que sea.

Por primera vez, según lo publicado por Diario Récord, el presidente de Grupo Orlegi habló de esta demanda que se deriva de la venta de Fox Sports México, canal que tenía los derechos de transmisión de los Guerreros.

“Es un caso que no tiene nada qué ver con la pandemia, es un caso que tiene que ver con una manipulación y un fraude grave al que fuimos llevados, del que no quiero dar detalles porque no soy abogado y hablarán mejor del caso.”

Alejandro Irarragorri, quien cumple 15 años al frente del modelo de gestión de Orlegi Sports, se refirió a los comentarios que hacen referencia a su situación contra la empresa mundial de entretenimiento.

“Y si el rumor que hay es que vamos a perder porque se nos va a acabar el dinero se me hace un argumento muy pobre para defenderse del daño generado”.