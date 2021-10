Filtran fotos de Galilea Montijo en el hospital tras sufrir derrame en el corazón

Galilea Montijo ha acaparado la atención debido a sus presuntos problemas de salud y su cercana relación con Inés Gómez Mont, exconductora del programa Ventaneando acusada de lavado de dinero y fraude fiscal.

En las últimas semanas, la presentadora del matutino Hoy ha tenido una participación intermitente en el show, pues algunos días aparece y otros se ausenta.

Según reveló una presunta fuente cercana de la producción a la revista TV Notas, el 22 de octubre Galilea volvió a sentirse mal después de la trasmisión por lo que inmediatamente recibió atención médica.

“Llamamos de inmediato al cuerpo médico que hay en el foro para darle asistencia. Aunque ella se veía muy asustada, como que de momento trató de tranquilizarnos, pero yo creo que sí se sentía muy mal, pues pidió que le avisaran a su esposo, que le dieran unos minutos y la llevaran al hospital”, dijo el informante a la publicación.

Posteriormente, Montijo tuvo que ser trasladada a un hospital en donde le realizaron varios estudios que arrojaron que sufre de un derrame en el corazón, pericarditis e hipertensión, por lo que inmediatamente se le administró tratamiento especial. La revista dio a conocer imágenes de Montijo en la clínica.

De acuerdo a declaraciones dadas por la misma conductora, su cuerpo sigue teniendo secuelas de COVID-19 luego de haberse contagiado en dos ocasiones, por lo que reveló que esto le ha generado daños en su corazón.

Es así que sigue argumentando que ha tenido que ausentarse del matutino debido a su salud, y no por asuntos derivados de los problemas legales que tendría relacionados con su amiga Inés Gómez Mont, situación del que la propia Galilea ha dicho que no volverá a hablar.

“No voy a volver a tocar el tema porque después se comentan otras cosas que ni al caso, entonces yo creo que no ayudo nada en el tema, no sé nada del tema y ahí me voy a quedar”, dijo hace unos días la presentadora.