Eduardo Aguirre, con oportunidad de ser tomado en cuenta en juegos oficiales de Selección

Los compromisos adquiridos con anterioridad por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) han obligado a que Gerardo Martino, técnico nacional, forme una Selección con puros futbolistas de la Liga local, para jugar mañana ante Ecuador.

Pero además de las implicaciones que provoca que el juego no se celebre en Fecha FIFA, los clubes de México y el extranjero no están obligados a ceder jugadores, y algunos fueron reacios a dejar ir a la base nacional del Tricolor, por lo que Martino tuvo que recurrir a la tercera línea de defensa. "El Tata" llamó a futbolistas que quizá no tienen presente en la Selección Nacional, y tal vez tampoco futuro, al menos no inmediato.

Para Haret Ortega, defensa del Toluca, hay que aprovechar el momento. "Estar en la Selección es algo que uno sueña desde niño. Sé que es un partido amistoso, pero también ya estamos ahí en el ojo del 'profe' Martino, y esperemos llenarle el ojo", dijo.

El grupo de los 18 llamados podría dividirse en tres.

Los base:

Aquellos que han sido llamados a las convocatorias, y que han jugado, como Rodolfo Cota y Osvaldo Rodríguez de León; Jonathan Orozco de Tijuana; Roberto Alvarado de Cruz Azul; y Uriel Antuna de las Chivas.

Con esperanza:

Los que han sido llamados, pero no son tomados en cuenta, además de caras nuevas con futuro, como David Avión Ramírez de León, Santiago Giménez de Cruz Azul, Jesús Angulo de Atlas, Haret Ortega de Toluca, Eduardo Aguirre de Santos, Alan Cervantes de Santos, Kevin Álvarez de Pachuca y Alejandro Zendejas de Necaxa.

Para cumplir:

Los que completaron la nómina y tienen pocas probabilidades de repetir. Fernando Beltrán de Chivas. Erik Lira de Pumas, Víctor Guzmán de Tijuana y Jesús Angulo de Chivas.

De último minuto, debido a la lesión de Erick Sánchez de los Tuzos, fue convocado Karel Campos del América, con apenas 25 minutos en Primera.

* A CONSIDERAR

"El Mudo" Eduardo Aguirre está ante una gran oportunidad de ser tomado en cuenta para juegos oficiales de la Selección.

La temporada de Alejandro Zendejas en el Necaxa le valió ser llamado a este Tricolor, y bien podría dar el salto.

Rodolfo Cota es de los habituales de Gerardo Martino, y seguramente está entre los favoritos para ir a Qatar 2022.