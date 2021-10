El Fondo Monetario Internacional es responsable de la crisis global: AMLO

Luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exhortó a México a posponer la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su desacuerdo con este llamado, pues acusó que las políticas de este organismo, junto con otros, son responsables de la crisis mundial.

Señaló que la mayor responsabilidad fue de los Gobiernos neoliberales que se sometieron a sus políticas.

"No estoy de acuerdo con ellos. Respeto sus políticas. No creo en sus políticas, causaron la decadencia económica social en el mundo, ellos son responsables de la crisis mundial, los del Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales", dijo. "Pero también, en abono a estos organismos, la mayor responsabilidad recae en los Gobiernos neoliberales que se sometieron a esas políticas, porque mandaban sus recomendaciones, sus recetas y se aplicaban en los países al pie de la letra; por ejemplo, eso: 'Va bien la economía de México, van a crecer 6.2 por ciento, pero les recomendamos que no construyan la refinería de Dos Bocas, mejor sigan comprando las gasolinas en el extranjero, es más rentable'", agregó.

Ver más: AMLO no descarta un 'quién es quién en la impartición de justicia'

López Obrador también aseguró que estos organismos no tienen la misma influencia que tenían antes.

"Pues no coincidimos, los respetamos, pero ya no tienen ellos la misma influencia que tenían antes. Es que era impresionante cómo ordenaban lo que se tenía que hacer", dijo.

La semana pasada, el FMI exhortó una vez más al Gobierno de México a posponer la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, y alentó a la participación del sector privado en la generación de la electricidad.

Retrocede economía 1.6 por ciento en agosto

Durante agosto pasado la economía mexicana reportó su peor caída desde que inició su recuperación de la crisis generada por el COVID-19 en junio del año pasado, de acuerdo con los datos publicados por el Inegi.

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró una disminución de 1.6 % en términos reales en el octavo mes del año en curso respecto al mes previo, con cifras desestacionalizadas, cifra muy superior al estimado inicialmente por el Instituto.

Dicha contracción económica fue resultado en parte del repunte de la pandemia durante agosto, lo que limitó las actividades del sector servicios, que fue el sector más afectado.

Por grandes grupos de actividades, las relacionadas con los servicios descendieron 2.5 % y las agropecuarias lo hicieron en 2.4 %, mientras que las industriales aumentaron 0.4 % durante agosto de 2021 frente al mes precedente.

En términos anuales, el IGAE registró un avance real de 3.8 % en el mes de referencia. Por grandes grupos de actividades, las industriales se incrementaron 5.2 %, los servicios se elevaron 3.4 % y las actividades agropecuarias ascendieron 0.8 % en relación con igual mes de 2020.