Shawn Mendes y Camila Cabello visitan Oaxaca

Desde hace algunos días, fanáticos de la cantante y actriz, Camila Cabello, reportaron que la México-cubana estaba de visita en nuestro país. Esto, luego de publicar un video que finalmente fue eliminado de sus redes sociales oficiales.

Tras esta publicación, Camila compartió hace unas horas una fotografía emblemática del Día de Muertos, confirmando su visita a Oaxaca y emocionando a fanáticos que viven en este estado de la República.

Pero fue hasta hace unas horas, cuando Quadratín Oaxaca dio a conocer el primer video de la cantante de Never Be The Same en calles del centro del estado, acompañada de su novio, Shawn Mendes.

| Shawn Mendes with Camila and her family in Mexico yesterday pic.twitter.com/roipZFwvtp — shawn mendes updates (@poormendessquad) October 25, 2021

Hasta ahora, ninguno de los cantantes ha compartido más imágenes de su viaje, pero afirman que están en Oaxaca para vivir un poco la experiencia de un Día de Muertos en una de las ciudades más importantes del país, con tradiciones que han encantado al mundo cada año.

| Shawn Mendes se encuentra en Oaxaca, México. pic.twitter.com/KLKkyhwoyV — Shawn Mendes México (@shawnmendsmex) October 25, 2021

Actualmente, Camila Cabello estrenó el pasado 22 de julio su sencillo Don't Go Yet, donde participaron varios miembros de su familia. Mientras que Shawn Mendes publicó en 2020 su más reciente disco, Wonder, y con el cual ha planeado una gira por Estados Unidos y España.

Este viaje señalan fue para visitar a familiares.