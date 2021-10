Alcalde de Torreón dice tener 'otros datos' sobre incremento en robos

"Yo tengo otros datos", ironizó ayer lunes el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, al ser cuestionado respecto a la incidencia de algunos atracos en áreas comerciales y en puntos específicos. Afirmó que el trabajo en materia de seguridad es constante y se deben mantener las acciones de vigilancia coordinada.

En ese aspecto afirmó que la autoridad municipal mantiene siempre su objetivo de "seguir vigilando la ciudad de la mejor manera posible"; sin embargo, descartó que pese a ciertos reportes en la prensa o redes sociales, se tenga un repunte de atracos en las últimas semanas, ironizó además con una de las frases frecuentes del presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que se tienen "otros datos".

"Seguir tratando de vigilar la ciudad de la mejor manera posible… yo no lo tengo así (repunte), pero pues ahora sí que no sé de donde te venga esa información, como dice el clásico 'yo tengo otros datos', vamos bien, hay un mantenimiento en la disminución de índices delictivos, en términos generales".

Dijo que en ese tema es "inevitable" que ocurran delitos en todo el municipio, aunque la tarea de los agentes de la Policía de Torreón es mantener la inercia a la baja en ese tipo de situaciones, todo dentro de los esquemas de coordinación que funcionan desde hace años en la región.

"Se los he dicho muchas veces, no quiere decir que no pasen (asaltos), no todos los días hay un evento y otro y otro", afirmó Zermeño Infante.

Medios de comunicación le cuestionaron además por casos de atracos en transporte público y en camiones de traslado de mercancías, mismos que han sido reportados en redes sociales recientemente y que habrían generado diversas reacciones, el mandatario local dijo no tener mayor información al respecto, aunque se comprometió a revisar sobre esos temas y mantener la instrucción de reforzar la vigilancia policial en todos los sectores.

Pidió además reportar los hechos delictivos ante los números de emergencia, especialmente al 729-00-99 de la Policía de Torreón, de igual forma interponer las denuncias correspondientes para poder detener a quienes se dedican a cometer delitos.

