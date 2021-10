Se reúnen ejidatarios con Conagua sobre Agua Saludable para La Laguna

Ejidatarios de La Goma, San Jacinto, 21 de Marzo y Juan E. García se reunieron con directivos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en las oficinas del Organismo de Cuencas Centrales del Norte en Torreón, Coahuila, pero no llegaron todavía a un acuerdo con respecto al proyecto de Agua Saludable para La Laguna (ASL).

Los ejidatarios siguen con inquietud por sus actividades productivas y piden por escrito un compromiso de la Conagua donde se especifique que contarán con el volumen de agua requerido para las mismas, pese a la construcción de todas las obras de ASL.

La reunión fue presidida por Eduardo Aarón Fuentes Silva, director de la Conagua en esta región, quien fue acompañado por otros funcionarios de la Comisión. En el encuentro participaron los comisariados ejidales y delegados para exponer que ellos siguen en la postura de pedir la remoción del punto de extracción para la presa derivadora unos 6 kilómetros abajo de donde se proyecta, lo cual, aseguran, representa un ahorro de 300 millones de pesos y ellos tendrían la seguridad de seguir contando con el agua de los escurrimientos para sus cosechas, ya que todo el año disponen de agua en esta zona del municipio.

Los ejidatarios, quienes también son usuarios del Módulo 03 San Jacinto-Jerusalem, se encuentran molestos además con las autoridades locales de la mesa directiva del mencionado módulo porque dicen que no defendieron esta postura al final de cuentas y también dicen que si no se llega a un acuerdo o una certeza de que no perderán estos escurrimientos, irán a Ciudad de México a exponer el problema ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ellos piden un documento formal de garantía de parte de la Conagua respecto al volumen.

También expusieron que no confían en las autoridades federales porque en la última visita del director general de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, él personalmente y delante de todos los ejidatarios dio instrucciones a las autoridades locales de la Conagua de frenar a las empresas constructoras que ya laboran en el área haciendo trabajos previos de limpieza del terreno pero las máquinas han seguido operando sin respetar dicho acuerdo.