UCD exige que regularización de vehículos extranjeros sea para todo el país

La asociación civil Unión Campesina Democrática (UCD) exige que la regularización de autos de procedencia extranjera sea para todo el país y no solo para siete estados fronterizos pues advierte que el "coyotaje" pudiera incrementarse sobre todo en la zona de La Laguna, donde en Torreón sí se podrá legalizar y en Gómez Palacio no.

Antonio Tirado Patiño, coordinador nacional de la asociación, alertó a la ciudadanía a no caer con los llamados "coyotes" que por años han prometido una legalización que no han logrado.

"Estamos viendo que la regularización debe ser en todo el país no solo en siete estados, no entra Durango…Por eso mismo estamos luchando como organización que sea a nivel nacional para evitar el 'coyotaje', porque no puede ser posible que Torreón esté legalizando y Gómez Palacio no. Nosotros estamos alertando a que no caigan en el 'coyotaje', nosotros tenemos que resolver este problema", dijo Tirado Patiño.

Dijo que otra opción de regularización sería negociar con los estados que entran en el decreto, pues estima que en Durango circulan por lo menos 200 mil unidades, sobre todo de familias que no tienen los recursos suficientes para hacerse de un vehículo nacional, especialmente para su trabajo.

Actualmente se encuentran recabando la información necesaria de todos los interesados sin que esto represente un costo, pues asegura que en lo único que deberán invertir será en el costo de la regularización, que de acuerdo al presidente será de 2,500 pesos. En caso de no tenerlo, buscarán la manera de que obtengan un financiamiento.

"Nosotros vamos a elaborar el padrón en todo Durango, yo creo que en unos 30 días nada más vamos a solicitar: copia del título de propiedad, del INE, y comprobante de domicilio para tener los expedientes porque si nos piden el padrón, no puedo llevar documentos sino en digital. Lo único que nos están pidiendo es que no vayamos a enlistar vehículos que entren de Estados Unidos después del decreto, y nosotros hemos ofrecido de que estamos en condiciones de darles una constancia a los que se empadronaron con nosotros que es alrededor de medio millón en todo el país que eso sí nos consta que ya estaban aquí antes del decreto", señaló.