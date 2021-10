'Le tengo un gran cariño a La Laguna', dice Erik Rubín

Siendo un niño, Erik Rubín comenzó a trabajar en la "artisteada"; desde entonces no ha parado. Y es que él es un hombre que siempre está en la búsqueda de retos que lo hagan crecer en todos sentidos.

"Estos tiempos de pandemia me sirvieron para sembrar y ahorita estoy cosechando todo; volvimos ya al teatro con Jesucristo Súper Estrella, con el personaje de Judas, y saldremos de gira en 2022.

"Soy muy afortunado. Me he estado topando con proyectos muy lindos que me retan, me nutren y me hacen crecer y eso la verdad es que me hace muy feliz", comentó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

El ex-Timbiriche charló con esta casa editora de la salida de su reciente sencillo, mismo que cuenta con la coautoría del lagunero Miguel Luna.

"Es una rola que me tomó tiempo hacerla, la hicimos en casi cuatro años. Le estuvimos haciendo varios cambios en los arreglos hasta que por fin quedó. Me divertí mucho haciéndola y créanme que se goza mucho cuando uno se aventura a hacer cosas nuevas como esta rola, que suena distinto a lo que había grabado antes", comentó.

Contó el intérprete que, "como siempre", laborar junto a Miguel es un agasajo por su gran talento. El oriundo de Torreón ya había trabajado con el esposo de Andrea Legarreta en el tema Japi, sencillo del extinto proyecto SBE (Sasha, Benny, Erik).

"Miguel es un gran colega, es uno de los mejores compositores que tenemos en este país. Él fue el que tuvo la idea de Dron y de ahí fuimos desarrollando la canción y aterrizando su concepto.

"Queríamos hacer algo que sonara coloquial y al mismo tiempo de fantasía, entonces todo esto nos llevó a encontrar un artefacto que nos llevara a buscar a esa persona que amas, y fue por eso que pensamos en un dron", relató.

Rubín celebró que la melodía y su video oficial hayan sido del agrado del público, algo que ha confirmado a través de los mensajes que los fans le han escrito en sus redes.

"Estoy feliz de reconectar con los fanáticos. Siempre mi intención es reinventarme y creo que Dron es una buena propuesta que afortunadamente está funcionando".

Por otro lado, Erik dio a conocer que en breve reactivará una gira con su hija, Mía, que ha sido llamada Raíces y con la que espera volver a Torreón junto a su heredera.

"Ya hicimos unas fechas. Tenemos otra en diciembre y otra en enero. Vamos a hacer unas cosas en 'streaming'. Mía va a estrenar un nuevo sencillo que compusimos juntos; se llama Diablo".

Erik Rubín manifestó que la Comarca Lagunera siempre lo ha apoyado, motivo por el que siente un gran cariño por los habitantes de esta región.

"Le tengo un gran cariño a La Laguna. He ido muchas veces y espero volver con Raíces, con el 90's Pop Tour o Jesucristo Súper Estrella", finalizó.