Santos Laguna se enfoca ya en los Gallos Blancos

Los Guerreros piensan ya no dejar puntos en el camino, para jugar la fiesta grande del futbol mexicano, a pesar de las bajas que presentan en la recta final del Apertura 2021.

Y es que los albiverdes iniciaron sus entrenamientos, para visitar el próximo sábado por la tarde en La Corregidora de Querétaro, a los Gallos Blancos, en la penúltima fecha del torneo, aunque tienen un duelo pendiente todavía contra los Pumas.

En el Territorio Santos Modelo se tuvieron algunas ausencias, como la de los seleccionados mexicanos Eduardo "Mudo" Aguirre y Alan Cervantes, así como la de los lesionados como el caso de Jordan Carrillo y Brian "Huevo" Lozano. A lo largo de la semana, los albiverdes entrenarán en su complejo y será el viernes por la tarde, cuando se trasladen a Querétaro en vuelo privado.

En este momento, los dirigidos por Guillermo Almada se ubican en puestos de reclasificación, con la posibilidad en propias manos de ubicarse en los primeros sitios, para lo cual es fundamental cerrar de la mejor manera la fase regular.

Cabe señalar que, en los últimos cinco partidos de Liga MX contra Gallos Blancos, los albiverdes suman cuatro victorias, hegemonía que buscarán revalidar en esta visita al centro del país. Antes de incorporarse con el combinado nacional, Cervantes dijo que el llamado, es en base a lo realizado de manera colectiva dentro de la cancha.

En el duelo ante Toluca, el jugador fue el segundo futbolista de la Liga MX con mayor cantidad de pases acertados en el tercer cuarto de cancha, con 27.

Completó un total de 51 pases, con una efectividad del 94 por ciento, por lo que aseguró que esta convocatoria será fundamental para mostrar su futbol de cara a los próximos llamados del seleccionador nacional Gerardo "Tata" Martino.

HABLA CERVANTES

"Primero, en caso de que me toque jugar, estar al cien por ciento, con toda la actitud y disposición. Si me toca tener minutos poder mostrarme con mi futbol, con lo que he venido creciendo ante los ojos de Gerardo Martino y su cuerpo técnico, y así ganarme una oportunidad para las siguientes convocatorias". Alan ha visto actividad en 10 partidos del actual torneo, por lo que dijo estar agradecido con la institución por el crecimiento que ha tenido como profesional, y que hoy se ve reflejado en este llamado.

"Para mí sigue siendo una oportunidad de oro para seguirme mostrando, algo que también es gracias al club, a mis compañeros que me ayudan a crecer como futbolista en el día a día, en cada entrenamiento, en cada partido de liga voy con todas las ganas, con toda la actitud y agradecido para aprovechar esta oportunidad al máximo".

Con respecto a la también presencia de Eduardo Aguirre en este llamado, el jugador santista mencionó que también es gracias al trabajo del equipo, de los compañeros, del cuerpo técnico y de toda la institución, porque les ha aportado las herramientas necesarias en el día a día para seguir creciendo como jugadores.

10 PARTIDOS ha disputado Alan Cervantes este torneo con Santos, seis de ellos como titular.