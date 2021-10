Reportan violento robo de camioneta en Torreón

Un ladrón sometió con un arma de fuego a un hombre para despojarlo de su camioneta.

El reporte de los hechos se generó a las 22:30 horas del domingo y en la llamada de auxilio se indicaba que en la colonia División del Norte, entre las calles Francisco Villa y Aquiles Serdán, en la ciudad de Torreón, se había registrado un robo de vehículo con lujo de violencia.

De inmediato, elementos de Seguridad Pública y de los diversos agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se concentraron en el lugar.

De acuerdo con la versión del afectado, cuando se encontraba tirando un escombro un sujeto le apuntó con un arma y se llevó la camioneta.

Se trata de una Pick up de la marca Chevrolet, modelo 2000, de color blanco, de procedencia extranjera.

El hombre manifestó que al momento de que lo despojaron de la unidad solo alcanzó a fijarse que el delincuente era un sujeto de complexión delgada, pero debido a que portaba cubrebocas no le fue posible dar más información, además no le fue posible marcar de inmediato al servicio de emergencias, pues no tenía consigo su celular.

Para recabar información de los hechos acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.