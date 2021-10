'Yo tengo otros datos', alcalde de Torreón sobre reportes de robos

“Yo tengo otros datos”, ironizó este lunes el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, al ser cuestionado respecto a la incidencia de algunos atracos en áreas comerciales y en puntos específicos, afirmó que el trabajo en materia de seguridad es constante y se deben de mantener las acciones de vigilancia coordinada.

Afirmó que la autoridad municipal mantiene siempre su objetivo de “seguir vigilando la ciudad de la mejor manera posible”, sin embargo descartó que pese a ciertos reportes en la prensa o las redes sociales, se tenga un repunte de atracos en las últimas semanas, ironizó además con una de las frases frecuentes del presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que se tienen “otros datos”.

“Seguir tratando de vigilar la ciudad de la mejor manera posible… Yo no lo tengo así (repunte), pero pues ahora sí que no sé de donde te venga esa información, como dice el clásico ‘yo tengo otros datos’, vamos bien, hay un mantenimiento en la disminución de índices delictivos, en términos generales”.

Dijo que en ese tema es “inevitable” que ocurran delitos en todo el municipio, aunque la tarea de los agentes de la Policía de Torreón es mantener la inercia a la baja en ese tipo de situaciones, todo dentro de los esquemas de coordinación que funcionan desde hace años en la región.

“Se los he dicho muchas veces, no quiere decir que no pasen (asaltos), no todos los días hay un evento y otro y otro”, afirmó Zermeño Infante.