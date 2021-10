Conoce la importancia y los beneficios de registrar tu marca en Estados Unidos

¿Piensas crear una marca en Estados Unidos y no sabes cómo protegerla en internet? En esta nota te contaremos cómo registrar tu marca para que te pertenezca siempre, y no tener problemas legales o de robo de identidad corporativa, además de compartirte casos resonantes de grandes empresas que tuvieron inconvenientes con este tema.

Desde hace años ha habido casos resonantes de plagios y usos no legales de diferentes marcas que han terminado en juicios millonarios y una gran exposición mediática.

La mega exitosa Zara de Amancio Ortega es un ejemplo paradigmático, ya se ha visto en el centro de las críticas debido a los supuestos plagios y apropiación de estampas y estilos en diversas prendas que la compañía lanza cada temporada.

Firmas de renombre como Pottery Barn también han caído en el tendal de empresas acusadas de tomar creaciones de la competencia para uso propio.

Seguramente se te han venido a la cabeza imágenes de marcas que has visto en el supermercado, generalmente con precios más económicos, que tienen un estilo muy similar a las grandes marcas tanto en el uso de la escala cromática, en el logotipo o isologotipo y hasta en el nombre.

Es tan común el robo o plagio en el mundo empresarial que registrar una marca es una práctica casi indiscutida tanto para grandes empresas, como para los emprendedores o noveles empresarios que se están abriendo camino en el mercado local o internacional.

Analicemos juntos algunos ejemplos que captaron la atención de los consumidores porque estaban implicadas marcas de lujo y de reconocida trayectoria y aceptación.

Christian Louboutin en pleito con Zara

​La prestigiosa marca de zapatos, carteras y accesorios Christian Louboutin tiene años de cosechar éxitos con sus suelas rojas y la aparición en diversas series de tendencia fashionista y en celebrities de todo el mundo.

Sus diseños son exquisitos y con una calidad suprema no son aptos para el bolsillo de todo el mundo ya que un par de sus clásicos stilettos puede costar más de 500 dólares.

Pero tiempo atrás salió en todos los periódicos y blogs de moda por realizarle una querella legal a la famosísima Zara por haberle plagiado presuntamente su modelo de sandalias llamadas YoYo.

Durante el juicio en primera instancia la firma de abogados de Louboutin ganó su demanda, pero luego la empresa más imperante del grupo Inditex de España arremetió con una apelación y el veredicto del juez estuvo a favor de la empresa española alegando que los términos incluidos dentro del registro del producto eran muy vagos e inexactos.

Aquí se puede apreciar la importancia que cobra en el mundo un correcto servicio de protección de marca así como también la asesoría para poder hacerlo de manera efectiva y sin errores que den lugar a resquicios legales.

Te dejamos la imagen de ambas sandalias para que puedas juzgar si a tu criterio hubo apropiación de propiedad exclusiva de marca por parte de Zara o fue solo una inspiración.

¿Yves Saint Laurent también se ha copiado de Christian Louboutin?

​Al parecer el famoso zapatero que saltó a la fama con la Carrie Bradshaw de Sex and The City no para de pensar que las demás compañías se roban su preciada creatividad.

¿Paranoia pura o tiene razón?

En este caso puntual arremetió con la lujosa Yves Saint Laurent, por sacar a la venta un hermoso par de zapatos con la archi conocida suela roja. Fue un largo juicio que demandó años, hasta que finalmente un tribunal de segunda instancia de Nueva York dio por válida la postura de Christian Louboutin, y definió que su suela roja es propiedad de su marca, siempre y cuando contraste con los colores del resto del calzado. Sin duda, un muy buen ejemplo del alcance del derecho sobre una marca o sobre un producto, y la importancia de realizar con claridad el registro desde un inicio.

¿Forever 21 plagia a Gucci y espera que nadie lo note?

Fue uno de los casos más renombrados en lo que a protección de marca se refiere y gracias a este ejemplo muchas empresas han tomado la determinación de contratar un buen servicio de registro de marca.

Todo comenzó cuando Forever21 sacó a la venta una nueva colección que a Gucci le llamó mucho la atención por el gran parecido a varias de sus prendas, a lo que la compañía americana alegó frente a un tribunal de California que los colores verde, azul y rojo combinados en barras eran un diseño que no podía ser exclusivo de Gucci

El caso finalmente se resolvió con un acuerdo extrajudicial privado, sin que se difundieran más detalles públicamente.

Los 3 pasos del Registro de Marca en Estados Unidos

El proceso comienza,- explican en Nominus, expertos en registro de marcas en los Estados Unidos con un estudio de factibilidad, informe que se efectúa por abogados especializados, y que detalla posibles objeciones o conflictos que podrían ocurrir con marcas similares, ya sea por una cuestión fonética o gráfica. Además se adelantan en el estudio las posibilidades de obtener el registro, e identificar en cuál o cuáles clases se recomienda realizar el proceso.

El siguiente paso será la presentación formal ante la Oficina de Marcas. En Nominus explican que es fundamental en este caso que el abogado que escojas te comparta el informe de presentación, que debe incluir el número asignado, y adicionalmente una copia que te asegurará que se efectuó correctamente.

Por último, el registro exitoso finalizará con el tan ansiado Certificado de Marca Registrada.

Preguntas y Respuestas Frecuentes del registro de Marcas en Estados Unidos

Existen preguntas similares - explican los especialistas de Nominus - que realizan las empresas que quieren efectuar el registro en Estados Unidos.

A continuación algunas de las informaciones más relevantes

¿Cuánto suele demorar el proceso completo?

Alrededor de 10 meses, que puede variar en función de objeciones recibidas

¿Cuál es la protección geográfica del registro en Estados Unidos?

Se incluye toda la extensión geográfica del país, como por ejemplo Islas Vírgenes o Puerto Rico.

¿Cuál es la validez del registro?

10 años

¿Qué se puede registrar como marca?

La lista es extensa, ya que no solo incluye el nombre, sino la simbología, e incluye también colores, eslóganes o palabras, entre otros.

¿Se requiere un abogado o es posible hacerlo por cuenta propia?

Para finalizar, es importante que tengas en cuenta que no se exige un abogado. Aunque es muy recomendable, - si no se tiene experiencia - realizar al menos el mencionado estudio de factibilidad por especialistas en la materia, para evitar pérdidas de tiempo y de dinero futuras.