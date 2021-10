Edson Álvarez cuenta cómo rechazó una propuesta que le hizo Salma Hayek

El futbolista del Ajax de Holanda, Edson Álvarez, reveló que Salma Hayek lo buscó el verano pasado y le hizo una propuesta que pudo cambiar la carrera del "Machín".

"Sí, es cierto. Me llamó una conocida compatriota mexicana y trató de persuadirme para que viniera a Francia. Eso me sorprendió y me halagó, pero mi elección por el Ajax era segura y se lo expliqué", declaró Álvarez a De Telegraaf.

Salma Hayek está casada con François-Henri Pinault, quien es dueño del equipo Stade de Rennes de la Ligue 1.

El Ajax rechazó los 17 millones de euros que ofrecían el club francés por los servicios de Edson.

Álvarez explicó que la Champions League fue el principal motivo para rechazar la oferta que le hizo Salma.

"Al final no tuve dudas. Quiero jugar en la UEFA Champions League contra equipos muy grandes. Todavía tengo mucho que demostrar", agregó el originario de Tlalnepantla, Estado de México.

Edson añadió que Salma Hayek es una mujer a la que admira, "Es una actriz muy grande y famosa en todo el mundo por sus películas de Hollywood, una estrella. La tengo muy en alto. Es un ejemplo porque luchó como mexicana para llegar a donde está hoy", contó el futbolista del Ajax.