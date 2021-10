Los Cadetes de Linares sufren aparatoso accidente tras show en Guanajuato 

Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr. sufrieron un aparatoso accidente tras haber ofrecido una presentación en la ciudad de Guanajuato.

El vehículo en el que viajaban quedó perforado debajo del cofre, con la defensa destrozada y las puertas abiertas, siendo Guerrero Jr. quien resultó gravemente herido y hasta requirió de una cirugía en la pierna.

Un video compartido por la agrupación en sus redes sociales, informa que algunos de los integrantes sufrieron solo goles.

“Hola, raza. A todos los fans, muchas gracias por su apoyo. Me quebré el pie, pero ya voy a cirugía en ambulancia. El accidente fue en Guanajuato. Íbamos nueve y nada más a mí me tocó, bendito sea Dios, me dio otra oportunidad”, dice Homero Guerrero Jr.

En breve más información.