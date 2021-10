Miscelánea Fiscal limita apoyos a organizaciones: Shamir Fernández

Si de por sí las organizaciones de la sociedad civil ya no reciben recursos del Gobierno federal, la Miscelánea Fiscal 2022 limita los apoyos que les puedan otorgar empresas privadas o particulares, señaló el diputado federal por Coahuila, Shamir Fernández Hernández.

Indicó que la política que trae el Gobierno federal, de no ayudar a los organismos de la sociedad civil, no quiere decir que los diputados tengan que llegar a los golpes, eso no se debe permitir en el Congreso de la Unión.

El legislador rechazó todo tipo de violencia al interior de la Cámara de Diputados, consideró que se debe privilegiar el diálogo y llegar a acuerdos, en torno al altercado protagonizado por los blanquiazules, emecistas y perredistas, cuando discutían la Miscelánea Fiscal 2022.

Explicó que la anterior fue una semana de intenso trabajo en la Cámara de Diputados, con más de 36 horas de sesiones, donde fue aprobado en lo general el paquete económico que incluye cambios a las leyes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN).

En torno al paquete fiscal, Fernández Hernández cuestionó que, si de por sí las organizaciones de la sociedad civil ya no reciben recursos del Gobierno federal, la Miscelánea Fiscal 2022 limita los apoyos que les puedan otorgar empresas privadas o particulares, en lo que manifestó no estar de acuerdo.

Dijo que la reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta "golpea" a las organizaciones de la sociedad civil que hacen cosas que el gobierno no alcanza a hacer. "Son muchos los inconvenientes, la Miscelánea Fiscal también contempla aumentos en el costo de los pasaportes y que los jóvenes de 18 años tengan la obligación de registrarse en el SAT, lo que bien podrían hacer hasta que terminen sus estudios, cuando ya generen ingresos", dijo el legislador federal.