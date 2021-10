Coahuila suma 400 personas infectadas por dengue en dos meses y medio

En los dos últimos dos meses y medio Coahuila tiene un acumulado de 400 casos de personas que dieron positivo al dengue, una infección vírica que se transmite por mosquitos hembra, principalmente de la especie Aedes aegypti.

El 36 por ciento de los casos se concentran en el municipio de Acuña con 223 personas afectadas mientras que en Allende son 143 casos positivos. En el municipio de Múzquiz son 16 casos positivos y en Morelos 2 casos. El resto, que son 16 infecciones, se distribuyen en distintos municipios de la entidad pero no se especifica en cuáles.

Los datos son públicos y son publicados de forma semanal por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave). El 90% de los casos fueron clasificados como Dengue No Grave (DNG). El resto fueron Dengue con Signos de Alarma (DCSA) más Dengue No Grave (DNG). Afortunadamente, en la entidad no se reportan defunciones por dicha enfermedad.

En todo el país, van 3,304 casos confirmados de dengue y según el reporte federal, el 60% de ellos corresponden a Veracruz, Morelos, Coahuila, Oaxaca y Guerrero. La plataforma posiciona a Coahuila como el tercer estado con la mayor incidencia. En el territorio mexicano se contabilizan 13 fallecimientos por dengue, mismos que se distribuyen en los estados de Morelos (3); Oaxaca (3); Guerrero (1); Michoacán (3); Jalisco (2) y Puebla (1).

Debe sospecharse que una persona tiene dengue cuando una fiebre elevada (40°C) se acompaña de dos de los síntomas siguientes durante la fase febril: dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos y sarpullido

A detalle

Prevención. *Para prevenir la proliferación y picadura del mosquito transmisor, las autoridades de salud recomiendan: usar manga larga, pantalón y repelente; lavar los recipientes en los que se guarda el agua y taparlos; voltear cubetas y botellas en patios y azoteas para evitar la acumulación de líquidos y mantener puertas y ventanas cerradas, usando mosquiteros. *No hay tratamiento específico para el dengue por lo que se debe solicitar ayuda médica si aparecen signos de alerta.