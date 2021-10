¿Qué fue de Tokio Hotel? Así lucen los hermanos Kaulitz en la actualidad

La agrupación de pop rock alemana, Tokio Hotel, ganó popularidad en 2007, cuando su sencillo "Moonson" los colocó en el mercado de habla inglesa, luego de ya haber conquistado al público alemán.

Su tercer álbum Scream, es una recopilación de sus dos primeros trabajos musicales en donde reinterpretan los temas en inglés, con este disco ganaron gran popularidad en varios países de Europa así como México y el resto de América Latina.

En 2009 lanzaron "Humanoid" , en donde cambiaron un poco su género musical, con este lograron los éxitos "Automatic" y "World Behing My Wall" que gozaron de gran popularidad en canales como MTV Latinoamérica y Telehit.

Luego de este trabajo musical se alejaron un poco de los reflectores, sin embargo, regresaron en 2014 con un nuevo sonido e imagen, lanzaron el álbum "Kings of Suburbia", aunque sin el mismo impacto que sus predecesores. Aun así su público en México los ha seguido de cerca, visitando los Premios Telehit de ese año.

Su último trabajo musical fue "Dream Machine", publicado en 2017.

En 2020, antes de la pandemia visitaron México como parte de su gira " Melancholic Paradise LATAM 2020".

Actualmente siguen haciendo música, lanzado diferentes sencillos en plataformas de streaming, el más reciente es "Here Comes The Night"

¿Cómo se ven en la actualidad?

Algo que caracterizaba a la agrupación eran sus "looks" emo de la época, sin embargo, ahora se ven completamente diferentes.

El vocalista del grupo Bill Kaulitz tenía un aspecto andrógino, con cabellera larga, ahora usa el cabello corto y barba y se ha convertido en un hombre de la moda.

Por su parte Tom Kaulitz contrajo matrimonio con la modelo Heidi Klum y se ha alejado por completo del estilo que usaba en los inicios de la banda.

