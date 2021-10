Dos cárcamos del Simas Torreón operan sin contratos con CFE

El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, Juan José Gómez, admitió que no solamente se tenía un cárcamo pluvial sin contrato de servicio ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino que existe uno más por el rumbo de la colonia Las Alamedas que tampoco tiene su trámite correspondiente y sigue operando con regularidad.

El funcionario municipal hizo referencia al corte de energía del que fue objeto el cárcamo pluvial del Parque Industrial Oriente el pasado 13 de octubre, de parte de una cuadrilla de trabajadores de la CFE y en medio de una jornada de lluvias intensas que dejó encharcamientos en la zona oriente de la ciudad. Gómez reflexionó sobre la situación y dijo no comprender el motivo del corte, toda vez que se tiene un equipo más de ese tipo sin contrato y en ambos casos se contaba con un acuerdo verbal con la empresa federal para mantener su operación regular.

"Los cárcamos normalmente los hacen el Gobierno del Estado o el Municipio, nos los entregan a nosotros y nosotros los operamos, cuando nos entregan no nos lo entregan con la papelería completa de la instalación eléctrica, entonces en época de lluvia los tenemos que arrancar y ya después hacemos los contratos y los regularizamos. Ahora, con la Comisión Federal siempre hemos tenido ese arreglo, no sé qué pasó ahí, pero se hace retroactivo un pago, nosotros arrancamos y cuando se hace el contrato y se pone medición, se hace retroactivo y nosotros pagamos", declaró.

COMUNICACIÓN CON CFE

El jefe del Simas Torreón señaló que cuando ocurrió el corte de energía en el cárcamo del Parque Industrial Oriente se comunicó con el jefe de zona de la CFE, mismo que supuestamente le afirmó desconocer la situación y se comprometió a respetar el acuerdo de retroactividad en el pago de los cárcamos sin contrato, que siguen siendo el ubicado en Parque Industrial Oriente y en Las Alamedas.

TAMBIÉN LEE: La Comisión Federal de Electricidad revira a Zermeño por corte de energía en cárcamo pluvial

Respecto a posibles riesgos de corte de energía en el cierre de la administración, el funcionario negó que se tenga alguno y, por el contrario, dijo que la ciudadanía no debería verse afectada nuevamente por una situación de ese tipo, toda vez que ese punto ya fue aclarado con la autoridad federal correspondiente y en el caso de los pozos de extracción de agua potable no se tiene ningún equipo operando bajo ese esquema.

"No hay problema porque siempre hemos pagado los retroactivos que corresponden de la fecha que arrancan a la fecha que se pone el contrato… Ya yo hablé con el superintendente y le dije: 'oye, pues si realmente nunca te hemos quedado mal, lo que te debo retroactivo lo hemos cubierto'; respondió que él no dio la orden y que no sabe quién fue; este acuerdo verbal nosotros lo hacemos valer", dijo Gómez.

Acuerdo verbal

Admite jefe del Simas Torreón que son dos cárcamos los que no tienen contrato con CFE.

*Afirmó que existe un acuerdo verbal para usar la energía eléctrica mientras se formalizan los contratos; luego se hace el pago retroactivo.

*Dijo desconocer los motivos por los que no se respetó ese acuerdo y se cortó la luz en el cárcamo de Parque Industrial Oriente.

*Señaló que ya se tuvo contacto con el titular de la oficina regional de CFE, por lo que no hay riesgo de nuevos cortes en los cárcamos sin contrato.