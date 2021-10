Alcalde de Torreón espera 'piso parejo' en elección del PAN

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, afirmó que espera un "piso parejo" en el proceso electoral interno que ha iniciado ya el Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila, señaló que espera que existan las condiciones necesarias para que se viva una democracia efectiva y de esa forma se renueve la dirigencia estatal, tal y como lo marcan los estatutos.

Cuestionado por El Siglo de Torreón respecto a los elementos que se observan en el presente proceso de renovación en la dirigencia estatal del PAN, el alcalde dijo que la transparencia y equidad de condiciones serán necesarias, al tomar en cuenta el rol de Acción Nacional en la historia de Coahuila y del país.

"Yo espero que la vida institucional del PAN transcurra con normalidad, que cuidemos los procesos democráticos, que quienes dirigen al partido sean conscientes de que somos un partido con mucha historia, con mucha presencia en Coahuila y que requiere seguirse fortaleciendo… De acuerdo a los estatutos cada tres años se van renovando las dirigencias, ya es el tiempo, igual a nivel nacional", expresó.

En el tema concreto sobre el llamado "piso parejo" para que nuevos perfiles aspiren y puedan ganar la dirigencia del PAN en Coahuila, el alcalde de Torreón reconoció que "no me he metido mucho en el mismo (proceso) pero espero que sí, no creo que podamos tener problema en la elección de jefe estatal".

Cabe recordar que el pasado 21 de octubre cuando abrieron los registros para los militantes que deseen contender por la dirigencia estatal del PAN. Del pasado 22 de octubre al 13 de noviembre se recolectarán las firmas necesarias para tener un lugar en la boleta de votación.

En el periodo que va del 21 de noviembre al 18 de diciembre los candidatos y candidatas podrán llevar a cabo su campaña interna.

Se informó también que la elección será realizada el 19 de diciembre del año en curso, con resultados que serán dados a conocer posiblemente ese día o, en caso de algún conteo especial, hasta el lunes 20 de diciembre.

