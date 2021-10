Williamz y 'la proximidad' del éxito

Con ilusión y dedicación, cualquier meta se puede materializar, y Guillermo 'Willy' García es una prueba de ello.

Originario de Monterrey, Nuevo León, pero 'lagunero de corazón', el artista finalmente pudo llevar a plataformas digitales sus composiciones, llegando a diferentes partes de América Latina gracias a su talento.

Como miles de personas alrededor del país, él encontró su camino durante la pandemia y el encierro, para lograr transformar sus sueños en realidad y consolidar un proyecto musical con todos esos temas que 'guardó en un cajón' durante muchos años.

Ahora, con 28 años de edad y con una meta fija en un futuro no muy lejano, Guillermo presenta 'Williamz', un proyecto como solista que se adentra en la versatilidad del arte musical.

Willy, un 'godín común', charló en exclusiva con El Siglo de Torreón, compartiendo lo mucho que ha logrado en el último año.

Trabajando en una jornada laborar usual, componiendo de noche y encontrando espacios los fines de semana para entrar al estudio y grabar, Willy platicó con mucha ilusión lo que significa para él llegar a miles de personas a través de su música, emocionado por la aceptación que ha recibido.

"Una de mis metas es renunciar a mi trabajo 'godín' y poder vivir de mi música, y no es que no me guste mi vida normal, la disfruto y es como parte del proceso, pero considero que es un proceso lento y difícil en ocasiones", reveló.

Además compartió que en Williamz hay dos personas que han trabajado de la mano con él, y quienes han llevado su música a 'otro nivel', como David Robles, su asesor musical, quien le da 'cuerpo' a los temas que él compone en guitarra, y Kevin Thompson, su productor.

"El proyecto en sí nació hace muchos años, desde que componía, inclusive hay canciones como la de 'Leche con Galletas' que salió el año pasado, pero la escribí hace cinco años, realmente pienso en ocasiones que 'salió muy tarde', pero también sirvió para afianzar mi forma de componer y de cantar", platicó.

Influenciado por Sin Bandera, Alejandro Sanz, Danny Ocean, incluso Bad Bunny, Willy busca darle un toque original a sus letras a través de la inmersión en géneros que se complementan perfectamente con su estilo.

Actualmente cuenta con cinco temas en Spotify: La Cuesta, Tempestad, Leche con Galletas, Jocelyn y La Proximidad, los cuales ya acumulan más de 42 mil reproducciones en solamente un año, siendo prueba de que su trabajo poco a poco está rindiendo frutos.

"Yo confío mucho en el proyecto y no porque sea mío, sino porque sé que son canciones padres... es tanta la gente que me ha dicho que 'va a jalar', que me motiva a lograrlo, lo tengo que lograr sí o sí para no defraudar", declaró.

Con el próximo lanzamiento del tema 'Misión Imposible', Willy ya busca comenzar con la promoción en vivo de su música, pues debido a que nació en la pandemia, no pudo realizar conciertos, sin embargo, está comprometido en iniciar ahora que la vida está retomando la normalidad.

Además, anunció que lanzará un EP con un total de cinco temas inéditos de su auditoría, con el objetivo de llegar a una firma discográfica importante y adentrarse de lleno en la industria música y compartir la pasión que le ha dejado la enseñanza de que 'los sueños se pueden volver realidad'.

¿Dónde escucharlo?

*Spotify: Williamz

*YouTube: Willy

*Instagram: @Williamzmx