Fallece hija de Jorge Negrete a los 79 años de edad

Diana Negrete, hija del cantante y actor Jorge Negrete y la actriz Elisa Crochet Asperó, mejor conocida como Elisa Christy, falleció a la edad de 79 años, así lo informó su hijo, el tenor Rafael Jorge Negrete a través de sus redes sociales, donde detalló que los restos de su madre descansarán en el Panteón Jardín, donde también se encuentran los de su abuelo "El Charro Cantor".

"Muchas gracias por todos y cada uno de sus mensajes de condolencia. Disculpen si no los he contestado. El entierro es hoy a las 2:00 p.m. Panteón Jardín. No hay que olvidar que aunque estamos en semáforo verde es importante mantenerla sana distancia".

En redes sociales fans de Jorge Negrete externaron sus condolencias a la familia y compartieron fotografías de Jorge y Diana; ella fue la única hija natural del artista, pues con Gloria Marín adoptó a una niña.

Diana Negrete solía asistir al Panteón Jardín en los aniversarios luctuosos de su padre.

Jorge y la bailarina y actriz Elisa Christy se casaron en 1940, Diana nació en 1942, y aunque la relación entre Jorge y Elisa ya no prosperó, se sabe que el intérprete de "México lindo y querido" fue un papá amoroso y cercano a ella hasta el día de su muerte, el 5 de diciembre de 1953.

Desde el fallecimiento de Negrete, Diana se dedicó a preservar el legado de su padre.