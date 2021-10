Tras accidente de Alec Baldwin, recuerdan a Brandon Lee, actor que murió en rodaje de 'El Cuervo'

Ante este hecho, las redes sociales recordaron un caso similar, se trata de la muerte del actor Brandon Lee, quien perdió la vida durante la filmación de la película "El Cuervo".

El hijo de Bruce Lee de 28 años recibió un balazo mientras se encontraba en el rodaje, un hecho que ocurrió hace 28 años. Su muerte ocurrió el 31 de marzo de 1993, cuando se filmaban las últimas escenas de la cinta.

Todo ocurrió mientras el personaje principal de la cinta era abatido por disparos del actor Michael Masse, quien de manera accidental accionó una Magnum 44. Tras recibir el disparo el rodaje continuó, ya que el actor cayó hacía atrás.

Al percatarse de que el actor no se reincorporó, el director Alex Proyas, dio la orden de corte, y luego de que la producción se acercó a ver que había ocurrido, descubrieron al actor rodeado por un charco de sangre, ya que había recibido un disparo real. Su muerte se dio por una hemorragia abdominal a pesar de haber sido trasladado a un hospital, en donde los médicos lucharon durante 12 horas para salvar su vida, recibiendo al menos 30 litros de sangre en transfusiones.

De este hecho nunca se pudo encontrar un culpable, aunque las investigaciones llegaron a la conclusión de que el suceso se trató de una negligencia de algunos integrantes de la producción. El arma no quedó vacía en su totalidad tras el vaciado de pólvora, provocando el accidente.

Luego de que se dio a conocer la noticia del caso de Alec Baldwin, la familia de Brandon Lee, su hermana Shannon, envió a través de su cuenta de Instagram un mensaje de apoyo y condolencias para la familia de Halyna Hutchins.

Así como también en la cuenta homenaje de Instagram de Brandon Lee, en donde la familia dejó un mensaje para todos los involucrados del accidente.

"Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y con Joel Souza y todos los involucrados en el incidente de “Rust”. Nadie debería morir nunca con un arma de fuego en un set de filmación. Período."

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period.