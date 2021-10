Habitantes de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas protestan otra vez por instalación de una antena

Habitantes de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, volvieron a manifestarse para impedir la colocación de una antena de telefonía en dicho sector.

La construcción se realiza al interior de un predio que se localiza en la esquina de las calles Héroes de Cananea y Veracruz y cuando se enteraron lo que pretendían hacer se manifestaron.

Las personas declararon que, pese a que las autoridades municipales colocaron sellos de clausura, hace aproximadamente un mes, este sábado se retomaron los trabajos.

Explicaron que la obra inició mas o menos a mediados de junio, pero tiempo después, al confirmar que se trataba de la instalación de una antena acudieron a la Presidencia Municipal para manifestar su inconformidad y se les confirmó qué el proyecto carecía de los permisos correspondientes.

"Vinieron los inspectores y ellos confirmaron que era una antena, pero por no tener los permisos correspondientes, pusieron los sellos de clausura, pero quitaron ayer los quitaron y otra ves empezaron a trabajar y nosotros confirmamos que no tienen les han dado los permisos, porque ayer que estuvimos con Aldo Villarreal, el director de Urbanismo y le preguntó a la arquitecta de Urbanismo y a la de Inspección y nos confirman que nunca se han acercado y que lo tienen bien ‘clarote’ que está prohibida la construcción de la antena que por que los vecinos no queremos".

Los inconformes manifestaron que pese a que el viernes la Dirección de Urbanismo volvió a mandar un oficio donde se les notifica que no pueden retomar los trabajos debido a que la obra está clausurada, los desafiaron y este sábado por la mañana se observaba "movimiento" de los trabajadores.

Por lo anterior los vecinos bloquearon la cuadra con vehículos para impedir que los trabajadores continuarán, incluso solicitaron la presencia de la Policía Municipal y luego los agentes les pidieron que sacaran, maquinaria y demás herramienta y se retiraran del lugar.

"Les dijeron ayer qué se retiraran y ellos les dijeron que sí, pero hoy volvieron y bloqueamos el acceso con las camionetas y hablamos a la fuerza pública, por que ¿cómo es posible que reten a la autoridad?, si claramente les dijeron que está clausurada".

Los vecinos manifestaron que además en la Dirección de Urbanismo se les explicó que este tipo de obras no están permitidas si hay escuelas o espacios a donde acudan menores de edad y justamente en la esquina del predio, se encuentra una iglesia y a muy cerca un preescolar, una primaria y una instancia infantil.