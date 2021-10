Es un placer enorme estar aquí: Manuel Mijares en su concierto en La Laguna

En la Comarca Lagunera, “no se murió el amor”, de eso, no hay duda.

Tras un largo tiempo de ausencia por la pandemia de COVID-19, Mijares volvió a la región para deleitar a sus seguidores locales en el Coliseo Centenario con un repaso de sus éxitos que también le sirvió al cantante, y es que luego de tanto tiempo sin cantar dijo en una pasada entrevista, a manera de broma, que ya se le andaban olvidado sus temas.

“Vamos a hacer un repaso de mi carrera y créanme que a mi también me servirá para acordarme. Me llena de emoción volver porque ustedes siempre me han apoyado”, comentó en la charla con El Siglo y vaya que sí se entusiasmó durante su cita con La Laguna.

Las puertas del Coliseo se abrieron a las 19:00 horas. El desfile de fans locales de Manuel comenzó. Con boleto en mano, llegó Ana Patricia Silva, emocionada de ver al exesposo de Lucero.

“Mijares es un gran artista. Tiene una gran voz y mucho carisma. Pocos como él. Ha trascendido gracias a su enorme talento. Aquí estoy para verlo de nuevo”, externó muy sonriente.

Mario Sánchez, de Gómez Palacio, contó que sería la primera vez que vería al intérprete, pese a ser uno de sus grandes seguidores.

“Por diversas razones personales jamás había podido asistir a un show de Mijares y por fin pude hacerlo. Ahora sí que como dicen, nunca es tarde”, comentó, mientras su esposa reafirmaba con una sonrisa lo dicho por su marido.

Previo al espectáculo, DJ Bernie González calentó la velada con un “set list” conformado por temas del mismo Mijares y de otras estrellas de los 80 o 90.

Al dar las 9:50 de la noche, “Manuelito” irrumpió en el entarimado con muchas ganas de conquistar a la audiencia, objetivo que sí logró.

“Te amo Mijares”, “Me encantas” y ”Torreón te quiere” fueron algunos de los gritos de las damas que se escucharon en los primeros minutos del recital.

Siete músicos y dos coristas, una de ellas nacida en Torreón cuyo nombre es Marcela, fueron los cómplices del artista, quien comenzó el concierto con Si me enamoro, No se murió el amor y Poco a poco.

“Gracias (Por los aplausos). Es un placer enorme estar aquí en Torreón. Gracias por tomarse la molestia de venir a acompañarnos aquí, es un honor empezar estos shows con la presencia de ustedes, estuvimos un año y seis meses sin vernos, así que ya se les extrañaba.

Espero que pasen un rato agradable, hicimos este concierto con mucho amor”, exclamó el intérprete.

Fue tanto el amor de sus fans, que varias de ellas le regalaron ramos de rosas, mismos que aceptó entusiasmado y que lo motivaron a continuar con Me acordaré de ti, Siempre y Baño de mujeres.

Mijares de igual manera se lució con la producción que trajo, integrada por juegos de luces, y diversas pantallas que permitían que los laguneros ubicados en las áreas preferentes y generales no perdieran cada detalle del evento.

Tras un breve intermedio, en el que los músicos y los coristas de Manuel lucieron sus talentos, éste regresó para enamorar a la gente con El breve espacio y Si me tenias.

Manuel Mijares complementó el espectáculo con covers como Un buen perdedor (Franco de Vita) y Cielo (Benny Ibarra).

El cantante trajo del pasado más de sus hits entre ellos Soldado del amor, Bella, El privilegio de amar y Cuatro veces amor, logrando que la noche se volviera inolvidable entre sus fanáticos de la Comarca.