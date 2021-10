Los Guerreros se preparan para su encuentro con el Toluca

Los Guerreros del Santos Laguna continúan con su preparación en el Territorio Santos Modelo para el importante duelo del domingo frente a los Diablos Rojos de Toluca, en el que los Albiverdes buscarán dar un paso más para meterse a la reclasificación del Apertura 2021, ya que en estos momentos está en peligro que el equipo de Guillermo Almada pueda estar en dicha zona, pues actualmente ocupa el puesto 12 de la clasificación, aunque tiene un duelo pendiente frente a los Pumas.

Sobre el juego del domingo habló el canterano Jordan Carrillo calificó el choque como importante y difícil, pero que están trabajando para sacar los tres puntos.

“Todos los partidos son importantes y son difíciles, estamos peleando para entrar a la liguilla, entonces es un partido muy importante y estamos trabajando para ganarlo”, mencionó el juvenil jugador, que contra el América regresó a la titularidad y disputó 68 minutos.

Sobre las ausencias de Rubens Sambueza para Toluca y Diego Valdés para los Guerreros, Carrillo mencionó que no será una

desventaja para ningún equipo, ya que ambos tienen jugadores de buen nivel para suplirlos.

“Yo creo que no, porque todos los jugadores de Toluca son muy buenos y, al igual que nosotros, no creo que sea una desventaja (no contar con Diego Valdés) porque tenemos jugadores que tienen muchas ganas de entrar y hacer las cosas bien”, destacó Jordan.

De las desatenciones que ha tenido el equipo en los últimos minutos en varios partidos de este torneo, y que les ha costado una buena cantidad de puntos, Carrillo menciona que trabajan en la semana para no cometer los mismos errores.

“Siempre trabajamos toda la semana para hacer lo mejor posible, sí hablamos de los goles de último minuto, en todos los entrenamientos trabajamos (para no tener) los errores que hemos tenido y llegaremos lo mejor posible”, destacó.

Acerca de su rol en el equipo, en el que varias veces ha estado en la banca de suplente, Carrillo mencionó lo que le indica el director técnico Guillermo Almada para tenerlo más en cuenta para los partidos.

“Él (Almada) trata de poner a los que están mejor. Lo que me ha comentado que mejore es la intensidad y la presión”.

Sobre algunos rumores que colocan al canterano santista en la convocatoria de la Selección Mexicana para el duelo amistoso de

este martes frente a Ecuador, Carrillo menciona que no se han comunicado con él, pero que se sentiría muy orgulloso si eso llegara a ocurrir.

“Sí he escuchado rumores, pero todavía no se han comunicado conmigo, pero si Dios quiere y estoy, me sentiré muy feliz, muy orgulloso y contento”, expuso el talentoso jugador.

MÁS MINUTOS DE JUEGO

Este es el tercer torneo en el que Carrillo ve actividad con el primer equipo; debutó en el Guardianes 2020 disputando un total de 70 minutos en cuatro partidos, luego apenas jugó dos encuentros y 23 minutos en el torneo pasado, mientras que en el Apertura 2021 ha tenido participación en 13 partidos, seis de ellos como titular y suma 584 minutos.

CIERRE DE TORNEO

Tras el juego de mañana ante los Diablos Rojos, Santos Laguna visitará el sábado 30 a los Gallos de Querétaro, para luego medirse a los Pumas en Ciudad Universitaria el 4 de noviembre en duelo pendiente, para cerrar recibiendo al Atlético San Luis el domingo 7 del mismo mes.