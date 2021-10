Karla Díaz de JNS ¿rival de Belinda?

La cantante Karla Díaz estuvo en medio de la polémica luego de que reveló en "La Cotorrisa" que cuando se terminó su etapa con el grupo Jeans, tocó puertas para hacerse solista, por lo que una disquera le dio la oportunidad de iniciar un proyecto musical , pero al final las cosas no se dieron y la casa productora firmó a Belinda.

En entrevista con el programa matutino Sale El Sol, que la también conductora de "Pinky Promise" reveló la verdad sobre este acontecimiento en su carrera, señalando que no existe nada malo hacía la interprete de "Boba Niña Nice". "Estuve durante tres meses preparando un proyecto de solista que realmente todavía no tenía muchos pies y cabeza, estaba grabando canciones y de pronto ya tenían a la Josa (María José), firmada desde hace mucho tiempo y era solista, y lo único que pasó es que mi me dijeron danos chance, vamos a firmar a alguien. En ese momento firmaron a Beli y bravo, padrísimo, es una tipaza".

Señaló que cree que Belinda no estaba enterada de la situación, por lo que desmintió que por ella se truncó su carrera como solista. "Yo creo que ni ella estaba enterada de esta situación, hasta que todos los medios se encargaron de sacar esta info, pero la verdad es que cero mala onda con ella, al contrario, yo siempre la he aplaudido, la admiro muchísimo y es una reina, yo no tengo nada en contra de ella".