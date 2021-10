AMLO abre frente contra UNAM

Por dos días consecutivos, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al asegurar que como el resto de las universidades del país, fue sometida al pensamiento neoliberal y lamentó que se haya "derechizado" en los últimos años.

El presidente afirmó que la máxima casa de estudios del país no estuvo "a la altura de las circunstancias" en el periodo neoliberal, pues acusó que los intelectuales de la Universidad fueron cooptados por el expresidente Carlos Salinas de Gortari para legitimar "todas las atrocidades" de ese periodo.

Asimismo, cuestionó que los economistas de la Universidad que defendían un modelo alternativo al neoliberal no se pronunciaron durante esa etapa. "Se quedaron callados, los silenciaron, y así en general", consideró y afirmó que la institución requiere "una sacudida".

Al respecto, la UNAM emitió un posicionamiento en el que sostuvo que el compromiso y solidaridad históricos de la Universidad con la nación son incuestionables y que en sus aulas se privilegia la libertad de cátedra para formar ciudadanos sin ideologías impuestas.

De acuerdo con la máxima casa de estudios, "se privilegia siempre la libertad de cátedra, una de nuestras mayores fortalezas para formar ciudadanos íntegros, de pensamiento independiente".

Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México defendió sus contribuciones sociales en el caso, por ejemplo, del sismo de 2017 y durante la pandemia de COVID-19.

Parte de la polémica vertida por el presidente fue dirigida a exfuncionarios federales, donde aseguró que el exrector y exsecretario de Salud, José Narro, ofendió a jóvenes mexicanos al señalar a una parte de este sector como "ninis", algo que el presidente calificó como ofensivo.

Por su parte, José Narro respondió a los dichos, afirmando que él no acuñó el término "nini", pues aseguró que se trata de un acrónimo que surgió en Europa y que sirve para simplificar e identificar a las personas jóvenes que no estudian ni trabajan, pero no descalifica o denosta.

De igual forma aseguró que como rector de la UNAM o como director de la Facultad de Medicina acudió a actos políticos y precisó que renunció al PRI desde hace dos años y medio.

Narro mencionó que el gran problema no es una situación de una condición personal, sino la polémica que se ha abierto.

Igualmente coincidió con el posicionamiento de la UNAM en el que asegura que los dichos del presidente "no obedecen a la realidad".

No obstante, López Obrador se dijo alegre de la polémica generada, al asegurar que "no vamos a caer en la autocomplacencia".