Solicitan a Conagua foro con campesinos

Organizaciones se inconforman con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pues en la revisión del Programa Hídrico Regional, la dependencia no hizo difusión del tema entre los diferentes sectores para que participaran, además de que el formato fue totalmente mediante cuestionarios electrónicos, lo que dificultó mucho la participación de los campesinos.

La Contraloría Ciudadana del Agua de La Laguna y el Frente Campesino por la Defensa del Agua y la Tierra se pronunciaron porque se instalen foros escucha de participación ciudadana de amplios sectores de la región sobre el Programa Hídrico Regional que está en proceso de elaboración.

"Los cuestionarios que nos llegaron vía correo electrónico tenían el plazo hasta el 20 de octubre, fue muy poco tiempo y no fue posible (participar), ya que los campesinos y ejidatarios muchos de ellos no tienen correo electrónico para contestar", explicó Elizabeth Estrada Macías, integrante de ambos colectivos.

Los referidos cuestionarios fueron en cuatro ejes: el derecho humano al agua, la sustentabilidad, la gobernanza y la parte dirigida a lo productivo en aguas superficiales y subterráneas.

Se distribuyeron vía redes sociales y un amplio sector de los ejidos no pudo participar de esta forma, mientras que otros no alcanzaron por los tiempos, ya que la Conagua no hizo difusión alguna sobre el tema.

Estrada Macías advirtió sobre la importancia de que amplios sectores se expresen y se difunda regionalmente para la participación de como cuidar la cuenca del Río Nazas-Aguanaval, así como la problemática grave de la sobreexplotación de los acuíferos y como restaurarlos.

La falta de socialización de los proyectos por parte de la Conagua en Torreón no es un tema nuevo, pues ha sido la constante a lo largo del proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna y en reiteradas ocasiones se ha insistido, de parte del sector empresarial y de la sociedad civil, en la necesidad de que exista una mayor apertura de la dependencia federal en los distintos temas del agua, que son fundamentales para la Comarca Lagunera, dada la problemática hídrica que aquí se enfrenta.

Cuestionarios

Los cuestionarios electrónicos que se difundieron fueron en cuatro ejes: *El derecho humano al agua. *La sustentabilidad. *La gobernanza. *Aguas superficiales y subterráneas.