La astrología, una rama predecesora de la psicología

Mucha gente ve a la astrología como una cuestión de charlatanería o de predicción, pero en opinión de la Psicoterapeuta Susy Armas, esta rama es una predecesora directa de la psicología. "Si lo vemos en retrospectiva, yo me baso en Jung que fue un gran terapeuta y astrólogo, e hizo grandes estudios de la personalidad a través de la astrología".

A través de la astrología, es posible conocer cómo es la energía de una persona, pues no solo existimos como seres mentales, también somos seres energéticos.

"A veces pasa que llegas a un lugar y sientes la energía rara, aunque no haya nadie hablando es posible percibir la mala vibra general".

"Es por eso que esta disciplina nos permite conocernos, es como un mapa, a través de nuestra carta natal vemos nuestro mapa de nacimiento. Nos explica cómo estaba el cielo en el momento en que nacemos, cómo estaban los astros y cómo esto influye en nuestros rasgos de personalidad".

Susy Armas se adentró en el mundo de la astrología desde el año 2009 "tuve un acercamiento con una carta natal y me llamó muchísimo la atención que un gran astrólogo como lo es Benigno Juárez al hacer la mía, me describe perfectamente. Fue ahí donde nació mi interés en estudiar esta disciplina".

"Soy Psicóloga de profesión, soy terapeuta, pero me daba cuenta que dependiendo de cada signo zodiacal, las personas hacían ciertas cosas o tenían determinados patrones conductuales".

Para poder realizar una carta natal, es necesario conocer el día, el lugar y la hora del nacimiento de una persona.

"El lugar de nacimiento determina nuestro ascendente y a partir de eso, podremos entender cuál es nuestro sol. El sol es lo que conocemos a nivel zodiacal como Acuario, Capricornio, Géminis, es decir, nuestro signo".

"Sin embargo, eso no es lo único importante, también es necesario conocer nuestro ascendente, que es el camino evolutivo que vas a recorrer, cómo vas a integrar ese ascendente, y que es posible que otras personas lo perciban pero aún no haya sido propiamente integrado".

"Por otra parte, la luna tiene que ver con las emociones, una persona puede ser de sol Capricornio, pero puede tener la luna en Libra, lo que hace que aunque el primer signo sea de tierra, la manera de esa persona para vincularse sea más racional que emocional". Cada año, estos aspectos cambian, por lo que es necesario realizar un ejercicio denominado "retorno solar".

La Astrología es una herramienta que permite conocer cómo funciona la energía de cada individuo y cómo puede hacer uso o sacar provecho de estos aspectos.

"Se trata de la energía disponible. Por ejemplo, si yo sé que la luna estará hoy en Aries, porque cambia de arquetipo cada dos días y medio, y me pongo un poquito ansiosa con esta energía ariana, que es de impulso por ser un signo de fuego, entonces me contengo y trato de no hacer planes para no terminar peleando con alguien. Pero si sé que la luna estará en Cáncer que es mi regente y que eso permite una conexión con mis emociones, entonces puedo aprovechar ese impulso, es como saber si un día será soleado o nublado para poder elegir el outfit perfecto".