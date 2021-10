Reforma afecta a patronato del Cecan

La aprobación de la miscelánea fiscal 2022 sí afectará al Patronato de Cancerología porque desanima a personas físicas que hacen sus donativos para la compra de medicamentos contra el cáncer.

Sandra Benítez, tesorera del patronato del Centro Estatal de Cancerología, dijo que es lamentable lo que se aprobó hace unos días en la miscelánea fiscal.

"El patronato es donatario autorizado y anima a la gente a apoyarnos para la compra de medicamentos contra el cáncer, pero ante esta aprobación esa gente dejará de apoyarnos... los donativos son la entrada principal de recursos para el patronato", comentó.

Y fue más allá, dijo no entender cómo todos aquellos diputados federales nacionales y los duranguenses votaron a favor de esa reforma fiscal, "ellos a lo mejor no han tenido ninguna situación de cáncer en su familia o no tienen una situación precaria en su vida", acotó la tesorera del Patronato.

Actualmente las personas físicas en todo el país pueden deducir gastos ante la Secretaría de Hacienda con un límite de 163 mil pesos anuales, como gastos médicos y funerarios, intereses de hipotecas, transporte escolar, una parte de las colegiaturas, entre otros.

Y además de esos gastos, como parte de un incentivo fiscal, también pueden deducir los donativos que hagan a organizaciones de la sociedad civil hasta el siete por ciento de su ingreso anual, y el 10 por ciento de aportaciones extraordinarias al fondo de ahorro para el retiro.

En resumen, todavía hasta diciembre de este año, las personas físicas pueden realizar sus deducciones personales anuales de la siguiente forma: el 15 por ciento de los gastos médicos, funerarios, intereses de créditos hipotecarios, etc.; el 10 por ciento de las aportaciones voluntarias al retiro; y el siete por ciento de los donativos a organizaciones sin fines de lucro, entre ellas el Patronato del Cecan.

Sandra Benítez dejó en claro que esta reforma fiscal desincentiva la donación para actividades esenciales que hacían diferentes organizaciones civiles como es el patronato del Cecan y otras que se dedican a apoyar a personas con alguna discapacidad, niños y mujeres que sufren violencia, actividades del medio ambiente, entre otras.