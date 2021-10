Niegan certificado a niña y no la vacunan

Carmen es mamá de una niña de 13 años de edad que, pese haber sido diagnosticada con asma hace una década, no pudo recibir la dosis anti-COVID, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no le expidió el certificado correspondiente para presentarlo en el módulo de vacunación.

Fue en esta jornada que inició el lunes 18 de octubre y que en Gómez Palacio concluirá hoy sábado 23 y en Lerdo hasta el próximo viernes 29 de octubre, que Carmen (quien solicitó el anonimato) acudió a su clínica familiar del IMSS para obtener el certificado necesario para que su hija fuera inmunizada.

Comentó que el médico ya había elaborado un documento; sin embargo, al solicitar la aprobación de la coordinación, ésta lo negó.

"Me dijo que ella no tenía autorización de dar información médica al no contar con información por parte de la Secretaría de Salud", dijo Carmen.

Decidida a que su hija fuera atendida, acudió a la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE en Lerdo, módulo que se designó para la vacunación. En el lugar solicitó información por parte del personal, quien le informó que únicamente podría ser atendida si presentaba un asma grave.

De acuerdo con Carmen, su hija, quien desde los tres años fue diagnosticada con asma y sinusitis alérgica, no depende del todo de los disparos de medicamento, aunque aseguró que se encuentran en tratamiento desde hace más de una década. "Sí utiliza el spray pero solo cuando le da una crisis", explicó la mujer.

Cabe mencionar que hasta ayer, solo el 24 por ciento de las dosis que se destinaron para la jornada de vacunación anti-COVID en Durango se habían aplicado debido a la baja respuesta por parte de los padres de familia.

Para esta jornada se enviaron un total de 7,300 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech para los menores de edad; de ellas, 1,200 serían destinadas para el Hospital General de Gómez Palacio y solo 120 para la Clínica del ISSSTE en Lerdo.

A una semana de concluir la jornada en Lerdo, Carmen y su esposo insistirán directo en el módulo de vacunación con la esperanza de que su hija sea inmunizada contra el COVID-19.