Verde a peregrinaciones

DAN LUZ

Autoridades regionales en La Laguna dieron finalmente su aprobación para la realización de las peregrinaciones guadalupanas en Torreón, mismas que iniciarán en noviembre próximo y en medio de estrictos protocolos para evitar un repunte en los contagios del COVID-19.

Así lo informó ayer el representantes del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, Luis Gurza, quien señaló que luego de una reunión con autoridades municipales y representantes de la Diócesis, se tomó la determinación de aprobar en lo general el trayecto tradicional de las peregrinaciones guadalupanas, mismas que salen de puntos como la Alameda Zaragoza, Bosque Venustiano Carranza y áreas comerciales hasta la Iglesia de Guadalupe.

En los próximos se defenirán los protocolos específicos para ejecutarse en los alrededores del templo, así como en el trayecto de cada una de las peregrinaciones, así como con la tradicional kermés que se coloca a las afueras de la iglesia y que aglomera puestos comerciales, juegos mecánicos, venta de artículos religiosos, etc.

"Se tomó el acuerdo de autorizar las peregrinaciones como tal, lo que se quedó en la mesa todavía es la instalación del entorno de las peregrinaciones, o sea el desarrollo de la peregrinación como tal, se definieron los protocolos bajo los que se van a hacer, se acordó que la Jurisdicción Sanitaria va a ir a revisar nada más el templo, a efecto de garantizar que tenga la circulación de aire necesaria, que no sobrepasen el 70 por ciento de aforo simultáneo en el templo y que se garantice la sana distancia en el desarrollo… Pero todos sabemos que la peregrinación por sí misma no representa el mayor de los riesgos, si no la concentración de personas en la iglesia y posterior, en los puestos de vendimia", explicó.

También se refirió a la reapertura de los panteones el próximo Día de Muertos, mismos pudieran abrir los días 1 y 2 de noviembre para grupos reducidos de personas.

