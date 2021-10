Galilea Montijo aclara todo sobre el problema de salud que padece de por vida

La conductora del programa matutino "Hoy", ha estado ausente de la pantalla chica en varias transmisiones, lo que ha generado expectación en la prensa y su público debido a que se ha especulado mucho sobre cual es la razón por la que no ha estado presente en la televisión.

Fue el periodista Alex Kaffie, quien adelantó que la ausencia de Gali era consecuencia de problemas de salud con los que acarrea, esto luego fue confirmado por la presentadora cuando reapareció en el matutino. Sin embargo, se volvió a ausentar, lo que generó dudas sobre que estaba pasando en realidad en su vida.

Montijo habló con un grupo de reporteros afuera de Televisa San Ángel en donde habló sobre todos los malestares que presenta.

"He estado muy al pendiente de mi salud, me asusté un ratito, unos días. El doctor me mandó unos días de reposo", dijo.

"Mi cardiólogo me mandó unos días de descanso, ya había comentado las secuelas de COVID que traía, me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que me dan, dolores de ojo, y bueno pues la presión, literal si, ya me quedé hipertensa, el derrame de corazón, estoy con medicamento, la pericarditis también".

La jalisciense bromeo sobre que ahora tiene que cargar con su aparato para medir la presión arterial, mientras que antes tenía que cargar con los tacones.

Sobre el problema del derrame del corazón, aclaró que no es una situación tan grave, pero se tiene que estar medicando. Además de que ya nunca tendrá que dejar de medicarse por sus problemas de la presión.

Respecto a la situación que enfrenta su amiga Inés Gómez Mont señaló que ya no hablará más del tema.