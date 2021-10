Miscelánea Fiscal 2022 preocupa a consejero de Cruz Roja Torreón 

Como una situación que "preocupa” calificó el consejero de la Cruz Roja de Torreón, Carlos Rangel Orona, los detalles de la Miscelánea Fiscal para 2022 que se aprobó por la Cámara de Diputados, esto respecto a los topes de deducibilidad desde grandes contribuyentes para las organizaciones civiles.

El consejero señaló hoy viernes que se trata de situaciones que deben de ser analizadas con mayor calma de parte de los senadores y sin importar el partido político al que pertenezcan, toda vez que las donaciones a las organizaciones civiles representan una de las fuentes de abastecimiento de quienes dedican su tiempo a las acciones filantrópicas y de servicio a grupos vulnerables.

“Cruz Roja a nivel nacional vive de las donaciones, de los ciudadanos y de las empresas, de las asociaciones y realmente es un tema que preocupa, estamos convencidos que es importante que exista una regulación fiscal, que exista un orden, pero creo que no hay que confundir, por querer parar alguna situación en particular se afecta a la sociedad en forma directa, en donde pongan trabas para que existan donaciones que benefician, insisto, a final de cuentas a quien más lo necesita, Cruz Roja está al servicio de todos pero es una realidad, generalmente otorga el servicio a la gente que no tiene un acceso inmediato a hospitales privados”.

Señaló que a nivel nacional la Cruz Roja ha tenido ya acercamientos con legisladores de diversos partidos para analizar las condiciones específicas de la nueva Miscelánea Fiscal, aunque en todo caso buscan que sea el Senado el que modifique ese tipo de detalles, de forma que no se desincentive a las grandes empresas y personas físicas a donar recursos en favor de los más necesitados.