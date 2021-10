Spider-Man: No Way Home: ¿Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecen en nuevo tráiler?

Según el “insider” Driiftyfilm, las empresas Sony y Marvel estarían en un enfrentamiento por la revelación del próximo tráiler de la tercera cinta del arácnido de Tom Holland, ya que solo se ha liberado un primer adelanto de la misma, en la cual se dio a conocer la presencia del “Dr. Octopus” de la versión de Maguire.

De acuerdo a Driiftyfilm, el problema radica en que Sony quiere mostrar la inclusión de Tobey y Garfield en el siguiente avance, pero Marvel insiste en no hacerlo y dejar la sorpresa para los fanáticos que decidan ir a ver la película a las salas de cine.

Y es que el mismo informante asegura que existen dos versiones editadas del segundo tráiler, una con los anteriores actores de “Spider-Man” y otra sin que aparezcan ellos.

Apparently there are two versions of the second NWH trailer, one with Tobey and Andrew and one without. Sony want to show Tobey and Andrew in the trailer but Disney don't. It seems they could be going with Disney's plan and not show them in the trailer. Not 100% yet