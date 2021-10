Kourtney Kardashian y la 'historia de suicidio por amor' detrás de su disfraz con Travis Barker 

Kourtney Kardashian y Travis Barker continúan sorprendiendo este mes de octubre a sus seguidores en redes sociales y fanáticos del “punk”.

Este viernes por fin la pareja reveló fotografías del disfraz que utilizaron el pasado 19 de octubre durante el concierto NoCap x Travis Barker House of Horror en Malibú, el cual está inspirado en Sid Vicious y Nancy Spungen.

El baterista había aparecido sobre el escenario usando una chaqueta de cuero, cabello negro puntiagudo y un botón “Im a Mess”, además de haber cubierto sus tatuajes en la cara.

Por su parte, “Kourt” asistió luciendo una peluca rubia y rizada, con pantalones de cuero y blusa con transparencias en color negro.

¿Quiénes son Sid y Nancy?

Esta pareja es conocida por la música “punk” y por ser Sid quien formaba parte de la popular banda Sex Pistols.

En octubre 11 de 1978, durante una fiesta en la habitación de hotel de ambos, Vicious ingirió 30 pastillas Tuinal. A la mañana siguiente Nancy fue encontrada sin vida en el suelo del baño con un cuchillo atravesado en el abdomen.

Sid, era el principal sospechoso.

Después de estar dos veces en prisión, Vicious regresó a Greenwich Village, llamó a su madre y le suplicó que le comprara un poco de heroína. Ella cedió y salió a comprar la droga que mató a la leyenda del punk.

En su lecho de muerte, la madre de Sid confesó que fue consciente que aquella dosis era letal.

“Lloraba y lloraba diciendo que no quería volver a la cárcel, que no confiaba en sus abogados y que si lo encerraban se volvería loco. Me suplicó sin parar que lo inyectara”.

Además, aseguró que su hijo deseaba morir para encontrarse con Nancy.

“Al día siguiente de su incineración encontré una nota en su chamarra que decía ‘Nancy y yo teníamos un pacto de muerte y tengo que mantener mi parte del acuerdo. Por favor, entierrenme junto a mi chica. Entierrenme con mi chaqueta de cuero, mis vaqueros y mis botas de motero. Adios”.