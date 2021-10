Fotografía editorial desde la catarsis

Desde que empezó a hacer fotografía editorial, Estefanía Cuaraqui nunca ha tenido que pagar por promocionar su trabajo. Todos los clientes y producciones que ha hecho para algunos artistas nacionales han llegado gracias a sus redes sociales o a la publicidad de boca en boca que le han hecho quienes pagaron para que les realice algún proyecto audiovisual o fotográfico.

Quiso empezar a construir su camino detrás del lente y, en sus palabras, “se amarró uno” para no hacer sólo fotografía de sociales, sino una propuesta innovadora pensada exclusivamente para cada uno de sus clientes.

“Yo me dije, voy a hacer fotografía editorial y voy a hacer que mis clientes o la gente que quiera trabajar conmigo se empape de la idea que traemos para renovar y hacer algo diferente, no hacerlos caer en lo mismo de siempre”, comparte Estefanía, quien decidió elegir este camino desde que estudió Comunicación en la universidad.

Fue en el trabajo final de una clase de los últimos semestres que cursaba, donde Cuaraqui, gracias a un profesor, supo que existía la fotografía editorial. Eso y un diplomado previo de Moda en otra escuela fueron el parteaguas de un sueño que desde hace un par de años se comprometió a cumplir.

“Después de eso yo pensé: quiero estar en Vogue, en ELLE, quiero estar en esas revistas y me pregunté qué hacer y pensé que me iba a meter a la fotografía pero que iba a hacer cosas diferentes, algo que no se hiciera en Torreón. Me dije, voy a proponer algo diferente.

Y ya en la búsqueda de encontrar mi identidad como fotógrafa, encontré este modo conceptual de hacerlo, de meterle esto, meterle lo otro”.

El sueño que empezó sin un espacio fijo, modelos y recibiendo pagos por muy debajo del costo real del trabajo, rindió frutos a corto plazo.

La rapera mexicana Patricia Polet González, mejor conocida como Hispana o Mamba Negra, buscó a Cuaraqui para que realizara la portada de su disco Mujer de Fuego.

La cantante la contactó por todos los medios posibles hasta que vino a Torreón para que Estefanía, junto a dos de sus mejores amigos, uno maquillista y la otra stylist, le ayudarán a trabajar en las fotos que, a un mes de su realización, aparecieron en el Time Square en Nueva York.

“Estuvo super chingón, la foto bien grandota y me la manda la morra y me dice ‘oye, Cuara, mira dónde salimos’. Y eso fue algo super chido porque, pues una lagunera en el Time Square e Hispana dándonos crédito”, recuerda Estefanía con entusiasmo.

A ese éxito le precedieron y sumaron otros más, pero con un enfoque audiovisual: La creación de dos videos musicales, uno para el rapero Mike Díaz y otro para la cantante Imma Soul. Ésta última, ante el afán y deseo de trabajar a lado de Cuaraqui, decidió viajar de Bacalar a Torreón sólo para cumplir ese propósito.

Desde entonce, y hasta la fecha, “Cuara”, como le dicen algunos, se ha arriesgado a seguir creando y mejorando constantemente en la fotografía editorial, siempre con el propósito firme de plasmar su esencia transparente en las fotos que trabaja.

“Me siento muy identificada con mi trabajo. A veces se me ocurre una idea y la plasmo y es por algo que estoy pasando o por algo que viví. Siempre plasmo el cómo me siento.

“Por ejemplo, terminé con una pareja y presenté mi trabajo con unas fotos, se murió un amigo y presenté con mis fotos. Hay como mensajes ocultos que tiene mi trabajo pero que nadie ve, pero que está bien chido porque a la gente le gusta, eso algo que me pasó y que ahí está plasmado. Eso está bien chido, poder plasmar tantas cosas que traigo dentro”, dice Cuara.

- Es como una catarsis...

- Ándale, sí. Sí, totalmente.

Visita el Instagram de Estefanía, para que conozcas más de su trabajo.